送樓契？男友送神秘文件袋求婚　女生打開崩潰：一點都開心不起來

不少女生都看重儀式感，盼望有個浪漫的被求婚體驗。台灣有女生近日於網上發文抱怨男友的求婚方式，指男友拿着1份牛皮紙文件袋向她求婚，她原期待內裏會有買樓合約、結婚證書或婚戒，怎料打開後裏面竟是1張基因遺傳病檢測預約單，男友還很深情地握着她的手說，很想和她一起生一個健康的寶寶，自誇這種求婚方式很特別。女生表示，當下是驚嚇多於驚喜，她是那種愛幻想又浪漫的人，沒料到理想與現實有落差，男友沒單膝下跪、沒送玫瑰花和鑽戒，坦言「這種求婚我真的一點都開心不起來」。



台灣有女生近日於網上發文抱怨男友的求婚方式，指出男友拿着1份牛皮紙文件袋向她求婚，怎料打開後裏面竟裝着1張基因遺傳病檢測預約單。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

該女生於facebook群組「爆怨公社」發文指出，最近與男友討論了蠻多未來的規劃，明示暗示需要一場求婚。日前男友突然傳了1張牛皮紙文件袋的照片，她心想「該不會是什麼買房的合約？還是是想玩我心態其實裏面是婚戒？啊還是他真的去請人設計結婚證書？(之前有跟他提到朋友有做覺得很有質感很漂亮）」，讓她期待下班回家會發生什麼大事。

女生表示，一起下班回家後，男友牽着她到桌子旁，叫她打開文件袋，沒料到裏面竟裝着1張基因遺傳病檢測預約單，她滿頭問號看着男友，但對方沒察覺，還很深情地握着她的手說「因為很想跟我一起生一個健康的寶寶」，男友還很自豪地說「怎麼樣，很驚喜吧，我的求婚方式很特別吧！」，一臉討誇獎的樣子。

女生直言，「哇，我只在心裏感嘆他真是怪人誒？我完全沒想到會是這樣就被求婚？我當下真的是驚嚇大於驚喜，我都還沒答應要跟你結婚！」。女生說，她是那種愛幻想又浪漫的人，「這跟我想的完全不一樣啊啊啊，我的鑽戒呢？單膝下跪呢？玫瑰花束呢？感人的影片呢？」。她表示，不知道男友後續會否還有其他動作，若遲遲未有，她有考慮直白地表明想要怎麼樣的求婚，無奈嘆道「這種求婚我真的一點都開心不起來」。

女生表示，當下是驚嚇多於驚喜，坦言「這種求婚我真的一點都開心不起來」。（《金都》劇照）

有網民留言指出樓主男友太過直男和務實，「這男的有夠沒情調」、「超鋼鐵直男」、「很務實但很掃興」、「白眼翻到後腦勺了！」、「分手吧！他只想要跟妳生孩子！」。

有網民表示，樓主與男友思考模式不一樣，若接受不到應主動表明，「很實際啊！電視少看一點，不是每個人都有公主命的」、「說真的結婚是大事，生小孩責任也重大，不能說他不對，只能說你們思考模式不一樣」、「其實我覺得挺好的啊，但如果不能接受，那還是直接跟男友說好了，畢竟每個人能接受的程度不一樣」。

有網民說結婚後的相處才是最重要，「我是不是怪人，我一點都不在意有沒有求婚欸，我覺得那沒有很重要，生活過得和和美美才是重點」、「負責比花言巧語的儀式感更重要，儀式感雖然可能滿足女人的虛榮心，但是婚姻是一輩子的，日子要過的下去比什麼都重要，承諾不能是空頭支配」、「我老公也是務實派的，這種其實才走的遠，浪漫是沒有，但給你管錢你自己選禮物，這樣你覺得是好還不好」。