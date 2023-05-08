中環馬路中求婚照片瘋傳！男跪地送婚戒女反應是…　網民斥阻交通

結婚一生人一次，求婚也要揀清楚地點！本港網絡周一（5月8日）下午瘋傳1張馬路求婚相片，指1名男子在中環馬路中心當眾下跪向女子求婚，形容「浪漫的中環，求婚中」。不過，大批網民看後指摘該男子做法是「阻塞交通」，又狠斥「馬路中心求婚，玩命嗎？」、「影響司機駕駛」；也有網民質疑2人是否在拍廣告，形容是「做show」。



本港網絡瘋傳1張男子在馬路中跪地求婚相片。（Facebook群組「香港行山風景人像攝影會」）

有網民周一（5月8日）下午在facebook群組「香港行山風景人像攝影會」發布相片，指「浪漫的中環，求婚中」。

相片拍攝地點在中環畢打街。從相片見到，當時正處日間，現場人來人往，也有不少車輛在等候交通燈號，而1名穿白恤衫、黑西褲的男子在離開斑馬線的馬路中央，單膝跪下向前方短裙女子展示飾物盒，相信內藏求婚戒指，旁邊則有路人張望。看男子滿面笑容，而從女子側面見到疑似露出興奮神色，未知是否求婚成功。

男子在馬路中央單膝跪下，向前方短裙女子展示飾物盒，相信內藏求婚戒指。（Facebook群組「香港行山風景人像攝影會」）

相片引來網民熱議，有人留言「恭喜，恭喜」、「佩服」，也有不少網民關注女方被求婚反應，「一定成功啦」、「如果不成功就陰公豬！全世界都知道！」。

亦有大批網民指摘男子在不適當地點求婚，「阻塞交通！」、「求婚場合差極都唔會係馬路中心啊嗎？」、「馬路中心求婚，玩命嗎？」、「你求婚，都唔好阻住馬路啦」、「影響司機駕駛」。另有網民質疑2人是否在拍廣告「做show」。