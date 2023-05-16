辭職後接任新人待遇優厚　打工仔斥對方呃飯食：點解老闆唔留我？

辭職後更加氣上心頭！有打工仔發文大呻，自從上司辭職後她要「頂晒」對方工作，但老闆拒絕升職加薪，早前她遞信辭職，發現公司馬上招聘，而請來的新人學歷、人工、職級均比她高。經理要求做好交接工作，她原以為新人很有料，但每天都要一步步教導，「等佢寫成篇論文嘅筆記」，批評對方「呃飯食，根本唔值咁貴人工」，不忿地呻「點解老闆唔留我？」。不過，網民直指樓主是「跳草裙舞」失敗，勸她已辭職就不要多想，甚至有留言讚該新人「係可造之材」。



老闆拒絕升職加人工，樓主遞信後，公司即用更優厚條件請人。（《無法成為野獸的我們》劇照）

樓主在「親子王國」討論區發文，稱「好唔開心，公司請個新人學歷人工title都高過我頂我個位」，她原本有名直屬上司，對方離職後公司不請人，要她接收所有工作，老闆卻一直拒升職加薪，氣得她辭職，未料遞信後公司馬上用較優厚條件請新人。

經理早前叫樓主做好交接工作，將所有事務教給新人跟進，「原本我諗住佢咁有料，handover可以大概講一次，有乜唔明就叫佢睇返之前我嘅做法」，殊不知新人每天都捉着她「坐佢隔籬step by step咁教」，批評對方不懂自行解決問題，只會問人，教新人時還要在旁邊「等佢寫成篇論文嘅筆記」。

樓主在上司辭職後要接收所有工作，但老闆一直拒升職加薪。（《我要準時下班》劇照）

樓主坦言見到新人的樣子令她「好唔忿氣，又唔開心」，質疑「掂（點）解老闆唔留我，反而請個咁既新人」，但卻在各方面提供更優厚條件。她和新人接觸數天，「我覺得佢呃飯食，根本唔值收咁貴人工」。

有網民好言安慰，勸樓主已辭職就別多想，「係你自己辭職」，又指新人的學歷及入職職位更高，人工一定更高，「咁擺明係你學歷唔夠做唔到高級位」、「公司唔留你…咁你都明白係咩事啦」、「想跳草裙舞，跳唔到掛，已辭職無咩好嬲」。又指如被公司迫走，的確可以不教，「由佢自生自滅」或者「同老細講教唔掂」。

有網民認為新人肯問肯學，是個可造之材，「條路自己揀，何必妒嫉新人，錯在不新人」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

不少人見樓主語氣，猜她不是真心想走，溫提應好來好去，盡責做好交接，始終無論幾高學歷都不可能「埋位就識」，擔心樓主在交接上都有所保留，反而自斷後路。有網民分享自己也為人上司，教過無數新人，新生代大學生如果識捉實前輩問清問楚，主動做筆記，「係一個可造之才」，「捉住你問當然有效率過自己慢慢研究舊file，佢係一個醒目女 」，提醒樓主「條路自己揀，何必妒嫉新人，錯在不新人」。

（親子王國）