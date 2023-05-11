絕種好老闆！員工家人送院　老闆即咁做勁窩心　網民：值得跟一世

這樣暖心的老闆，真的很讓人羨慕呢！日前有打工仔發文分享，有次上班途中突然接獲家人入院消息，所以馬上和老闆表示需要提早下班，對方得悉後竟然親自載樓主去醫院，更陪伴在側，亦對老闆舉動感到暖心。不少網民羨慕樓主遇到這麼有人情味的老闆，「好老細可遇不可求」、「值得跟一世」；亦有人猜測老闆背後是否存有陰謀。



有打工仔某次上班途中接獲家人入院消息，告知老闆後，對方竟親自接載樓主去醫院，更陪伴在側，因而分享老闆暖心舉動。（《愛的迫降》劇照）

該打工仔在Facebook「奴工處」發帖，分享曾在上班途中遇家人突然有急事送院，所以立刻和老闆表示需要提早下班，老闆得知後即時給予樓主300元，讓他可以乘搭的士盡快趕去。惟老闆隨後收回300元，表示可以直接送樓主去醫院；到達醫院後，老闆亦全程陪伴左右，所以樓主感到很窩心。

對於老闆這麼貼心舉動，網民都表示感動，「好老細可遇不可求」、「呢種老闆值得跟一世」、「應該同老細關係好好」、「係核心重要員工」。有留言亦分享同樣遇到好老闆經歷，「當時屋企人入咗院，大老闆命令我直屬老闆要畀我即時早走，直到出院先返工，無扣過鐘和假」、「10年前試過返返下工病到好辛苦，老細畀500蚊我，叫搭的士同睇醫生」。

惟有人覺得事件不尋常，問樓主是否女生，猜測「老細睇中你，獻殷勤」。（《金秘書為何那樣》劇照）

惟有人覺得事件不太尋常，紛紛猜度老闆背後心思，「由畀三舊（300元）變自己揸車，令我諗起陰謀論」、「老世其實想睇下你係咪講大話呃佢」；亦有人質疑樓主性別，「係咪靚女，老細睇中你，獻殷勤」，更笑言「老闆娘你好」。