母親節｜「月光族」港男大禮贈媽媽　翌日見這一幕　高呼：好幸福

不少人都會在母親節送媽媽禮物聊表心意，日前，有網民就發文稱「準備咗份大禮畀我阿媽」，由於價格高昂，身為「月光族」（意指每月把錢花光）的他只能天天「捱麵包」。沒想到母親心疼他，竟趁他入睡時把錢塞進他的銀包，令他大表感動。

身為「月光族」的樓主為了送禮物給母親，花光整個月人工、天天捱麵包。（《Pinocchio》劇照）

該名港男在香港討論區以「阿媽偷偷地塞啲錢畀我」為題發帖，稱其為了送母親節禮物給媽媽，差不多花光了整個月的人工，而媽媽收到禮物後也相當開心，「佢都知係貴嘢，都有鬧我做咩洗咁多錢」。他表示，媽媽當時心疼他，說要把禮物錢還給他，但他斷然拒絕，「話明係母親節禮物，又點可以收番阿媽錢」。

他又透露，自己其實是一個「月光族」，每月都會將賺到的錢花光，沒什麼積蓄，所以買完禮物後差不多每日返工都要「捱麵包」。令他意料不到的是，送禮翌日，他發現銀包中多了錢，「懷疑係我阿媽趁我瞓咗嗰陣放落我銀包到」，令他直呼感動及「好幸福」。

樓主翌日發現銀包中多了錢，懷疑是媽媽趁他入睡時把錢塞進他的銀包。（《結過一次了》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人大讚樓主及其母，「母慈子孝，呢啲先係中國文化」、「有媽的孩子是個寶」、「真正嘅好媽媽」，也有人勸樓主「你係孝順仔，不過都要改下習慣，唔好再做月光族要阿媽擔心」。

（香港討論區）