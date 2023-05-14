感動母親節｜媽媽講明不想與子女食飯　揭暖心原因　網民：好可愛

【母親節2023】今日是一年一度的母親節，但竟然有母親講明不想與子女食飯？有網民於討論區發文表示，他原本已計劃好母親節行程，包括自助餐、按摩剪頭髮等，「諗住帶阿媽出去玩足一日」，沒料母親竟明言「佢話唔想同我去」，並揭開了催淚原因。網民看過帖文大讚「樓主媽媽好warm」、又大讚樓主「欣賞你好孝順」。



有網民於討論區發文表示，他原本已計劃好母親節行程，包括自助餐、按摩剪頭髮等，「諗住帶阿媽出去玩足一日」，沒料母親竟明言「佢話唔想同我去…」，並揭開了催淚原因。（示意圖）

該網民於香港討論區以「母親節阿媽話唔想同我食飯…」為題發文，指原本已計劃好母親節的豐富行程，打算「帶阿媽出去玩足一日，夜晚再會合老豆一齊食飯」。沒想到母親竟明言不想與他遊玩，令樓主相當詫異，「原本我已經plan好晒，帶佢去整頭髮同埋按摩，之後有時間去行街買嘢，夜晚book間自助餐一齊食。阿媽好滿意我呢個行程，但係佢話唔想同我去……」。

樓主不解故直接追問，母親才透露原因，原來她想與父親2人世界，重拾相戀甜蜜，「佢（母親）話你個行程咁正，留畀我同老豆二人世界啦，你咁大個人自己搞掂得啦」。他續指，媽媽甚至拒絕與他於母親節一同晚飯，「就連夜晚餐飯阿媽都叫我唔好去食，淨係幫佢哋俾錢得啦……」，令他無奈感嘆：「冇計，母親節定平時都係阿媽大晒」。

樓主不解追問下，母親才透露原因，原來她想與父親2人世界，重拾相戀甜蜜。（示意圖）

帖文引來網民熱議，「樓主媽媽好warm」、「仲咁恩愛，值得支持」、「欣賞你好孝順……而且你媽咪反應好搞笑」、「兩老開心就好」、「你媽咪又幾可愛喎」、「畀人二人世界下啦，唔好做電燈膽啦」。