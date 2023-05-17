不敵老闆花式吹捧「真顯瘦」　豐滿女買超窄裇衫　網民：金牌銷售

內地潮語「彩虹屁」意指花式吹捧，本來是稱讚偶像用的技能，但原來也是賣衫必備技能！內地流傳短川，顯示有名身型豐腴的「肉肉女生」在服裝店試衫，裇衫明顯較窄身，但是店主阿姨落力不停盛讚，強調衣服「顯瘦」、又大讚「你穿正好」等。在阿姨多加二錢肉緊的勸說下，最終女子買下了該件碼數偏小的衣物。

不少網民看完影片也紛紛爆笑，直言感同身受，「碰到這種阿姨，我通常都會不斷迷失自己，在阿姨的話語中愈陷愈深」、「全程就一句話是真心的：孩兒你買吧」。



吉林有身材比較豐滿的女子選購上衣時，受到老闆花式吹捧，最終買下了該件碼數偏小的衣物。（@肉裝佳寧/小紅書）

綜合內地媒體報道，吉林1名身材比較豐滿的女生於服裝店選購衣物時，在店主鼓勵下，買下了1件碼數相對較小及窄身的裇衫。從她上傳的影片可見，當時她穿上貼身裇衫在鏡子前打量自己體態，而身旁的中年老闆娘隨即上前推銷該件上衣，還不時伸手拉扯因不合身而上捲的衫尾，又不斷大讚女生穿得好看，「這衣服挺好的，你買吧」、「穿着太顯瘦了」。

女生發現背部贅肉被裇衫勒出十分明顯的肉塊，於是伸手去摸，沒想到老闆娘即時將她的手推開，稱「這嘎達（這地方）你不用看」，又強調「這衣服一點也不小」、「夏天這衣服小什麼呢」。不過，女生拉了拉身上繃緊的衣物表示感覺有點緊，老闆娘即再次伸手，在她腰間勉強拉扯衣衫指衣物有彈性，而女生竟開始相信！當她遲疑詢問「真的顯瘦嗎」時，老闆娘抓緊時機，加把勁推銷產品，最後甚至表示「不顯瘦阿姨都不賣你」、「這衣服你穿正好」。

最終女子在老闆娘大力吹捧下，付錢買下了裇衫，而影片亦在網上爆紅。不少網民捧腹大笑，「大姨：別尋思快點買吧，再晚一會給線都繃開了」、「阿姨為擺脫身材焦慮做了貢獻」、「阿姨是做心理治療的吧，自信心都回來了」、「理發店說我髮質差，美容館說我膚質差，養生館說我哪哪都欠佳，只有服裝店老板說我穿啥都好看！」。

也有人指出女子的背部脂肪「被擠出個包」，於是稱呼她為「駝峰女孩」，勸她不要被阿姨話術欺騙。不過女子得知後並不介意網民對她的稱呼，更拍片幫店主阿姨護航，「我感覺阿姨沒忽悠我（唬弄我）」，甚至力挺裇衫能助她穿出腰線。不少人被女子的性格迷倒，瞬間圈粉，「太可愛了！」、「這老妹兒不光長得漂亮，性格還好，老可愛了」。

（綜合）