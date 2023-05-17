丈夫工傷死亡獲賠160萬　老爺奶奶唔認遺腹孫子拒分錢　法官咁判

丈夫因工傷死亡，賠償金遺孀腹中寶寶竟然無份？上周三（10日）播出的央視節目《今日說法》中，四川省敘永縣人民法院民一庭早前審理1宗因工傷死亡賠償金引起的家庭糾紛。當地37歲萬姓男子因工傷亡，家屬獲賠142萬元人民幣（約160萬港元）賠償金。然而，死者配偶及雙親就因為金錢分配而出現矛盾，老爺萬中富不承認快將1歲的小孫子萌萌是遺腹子，即他的孫子，不同意從賠償金中分出1份給他，最終萬中富被兒媳及孫子萌萌告上法庭。



四川37歲萬姓男子因工傷亡，家屬獲賠142萬元人民幣（約160萬港元）賠償金，妻子小蓉及遺腹子為了分得較多賠償金，與老爺奶奶出現矛盾，最終事件鬧上法庭。（《今日說法》節目截圖）

內媒報道，四川女子小蓉去年7月代快將1歲的孩子萌萌行使訴訟權，以法定代理人身份將孩子的66歲爺爺萬中富、嫲嫲郭仕福告上法庭，原因與丈夫阿斌因工傷亡的巨額賠償有關。

去年1月21日，阿斌在搭棚時不慎墮下，搶救無效而死，時年37歲。當時小蓉懷孕才幾個月，丈夫就去世，生活艱苦，但她還是決定把孩子萌萌生下來，「苦一點累一點就把他養大了」。不過，萌萌其實並非阿斌唯一的孩子。

早在2007年，阿斌當時的女友生下兒子小海後離家出走，阿斌外出工作，小海就一直跟隨爺爺嫲嫲生活。而小蓉於3年前經朋友撮合與阿斌交往，由於阿斌已經有兒子，因此他們不打算生孩子。沒想到小蓉之後意外懷孕，他們才決定領結婚證將小孩生下來。結果剛領證數個月，阿斌就因工傷亡了。

阿斌的老闆張建國在事故後通知了小蓉及阿斌的直系親屬，包括他父親萬中富、母親郭仕福及15歲長子小海。協商後，張建國同意支付142萬元人民幣（約160萬港元），當中包括喪葬費、一次性工亡補助金約94萬（約106萬元）和供養親屬撫恤金。

不過，在收到賠償金後，萬中富及小蓉就鬧出糾紛。由於阿斌生前欠下房貸、信用卡卡數等共20多萬，小蓉提出應先用部份錢還債，於是萬中富同意給小蓉30萬元（約33萬港元）。小蓉本想着都是一家人，2個孩子都是一起養，就同意簽署賠償方案。

後來，小蓉覺得沒有生活費、撫養費，獨力養育萌萌實在太難，想與萬家協商重新分配賠償金，要求加碼取得40萬元（約45萬港元），「我又沒法工作，帶着孩子肯定要生活嘛」，但遭老爺奶奶反對。萬中富表示對於阿斌有遺腹子一事並不知情，萬家不承認萌萌，故賠償金合同中不曾提及萌萌存在，賠償金也不應包括小孩費用，反對再分錢給小蓉母子。但小蓉就反駁，在處理後事時，她曾向萬中富、郭仕福明確表示已懷孕4個月。

雙方爭持不下，最終將家事鬧上法庭。去年9月法院審理事件時稱經過親子鑒定，萌萌的確是阿斌骨肉。萌萌代表律師指參照繼承原則，如果父母、配偶、2個孩子，5人平分工亡補助金，萌萌應分得約19萬（約21萬港元），再加上撫養至18周歲的費用，故代表萌萌申請取得40萬元（約45萬港元）。而萬中富決定接受萌萌是萬家人的身份，但就認為小蓉應向老闆追討賠償，而非自己。

不過當時賠償金條款列明不得再追究，因此老闆並無責任增加金額。老闆上庭作供時更指當時一般協商金額為90多萬，之所以比一般情況多了數十萬元是因為知道阿斌有遺腹子，想多加關照。

法官劉彬認為從數名證人口中可得知，雖然乙方名單上沒出現萌萌名字，但協商賠償金有包含他在內，具體分多少就沒特別約定。鑒於嬰兒「無勞動能力、年幼無生活來源，可多分一點」，故裁定配偶小蓉與小孩萌萌共同分得51.2萬元（約57.7萬港元），扣除已取的30萬元，萬中富、郭仕福要再給萌萌21.2萬元（約24萬港元）；至於房子是阿斌婚前貸款購買，歸長子小海所得。