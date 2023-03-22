父母半年內因意外、罹癌雙亡　2兒為打賞直播主竟花光165萬賠償金

河南1對兄弟在短短半年內，經歷了父親因工意外身亡、母親因病去世，只能相依為命，但禍不單行的是，兄弟倆竟然在1年內將父親的100多萬死亡賠償金，花光在直播平台打賞主播，連當地傳媒採訪時都忍不住質問兄弟：「那是你父親拿命換來的！」兄弟倆的姑姑認為，兩兄弟是在精神異常的情況下才做出相關行為，打算向平台方申請退還部分打賞。



（「小莉幫忙」微博影片截圖）

根據《小莉幫忙》報道，河南省平輿縣楊樓村村民黃女士日前表示，她的弟弟於2021年在工地上發生意外去世，公司給了家屬一次性賠償共145萬元人民幣（約165萬港元）。然而半年後，不幸再次降臨，黃女士的弟媳因為癌症去世，家中剩下姪子2人。在短短6個月內，2名姪兒接連失去父母，小姪子沒有再工作，而大姪子更是自多年前起就患上精神病，一直需要靠藥物治療。

早前，黃女士打算用弟弟的死亡賠償金帶大姪子到醫院看病，正要用銀行卡時才發現，賠償金及少量存款不翼而飛，卡中只剩下4分錢。家屬查看消費記錄時發現，該戶口短短1年就有6205筆支出，花光了卡中的158萬人民幣（約180萬港元）。黃女士詢問小姪子時，得知兩兄弟失去父母後沒人約束，不但沉迷遊戲，又慣常在直播平台打賞主播，「刷禮物打PK什麼的」，竟然就這樣將亡父的死亡賠償金花光。

親屬指，兩兄弟半夜觀看直播時打賞「尤其瘋狂」，當中最高總支出在2022年5月，2人在一個直播平台消費逾53萬（約60萬港元），另於6月充值高達49萬（約55.8萬港元）。面對「敗光身家」的質問，小姪子坦白原因，「就上頭了，主播有的說是見面，到最後沒有見上」，又指有時是患上精神病的哥哥用他手機時打賞的，「不給他，他就打我」。

小姪子坦白將亡父死亡賠償金花光的原因，稱因對主播及遊戲「上頭了」。（「小莉幫忙」微博影片截圖）

黃女士痛哭流涕，指買給兩兄弟的雜糧生蟲了兩人還在吃，故懷疑兄弟2人都有精神疾病，「我腦子要爆炸，我現在也懷疑，老二精神也有問題」。她又展示2021年4月的大姪子入院報告，顯示當時25歲的大姪子有「精神分裂症緊張型」，認為兩兄分在痛失父母後情緒不穩定，加上精神疾病影響，故希望直播平台能退還部分打賞。

其中1個直播平台表示，由於無法確認該用戶是否為「限制或者無民事行為能力人」，故建議黃女士先按照法律規定，向法院申請精神疾病認定並提供相關宣告文書，才會按照司法認定的結果進行處理；而其他平台亦表示要提供相關證明，才能申請退還打賞。

（小莉幫忙）