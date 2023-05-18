嫌港幣臭？內地女批港幣有「這種臭味」好難聞　大讚：人民幣不臭

【港幣／香港旅遊】鈔票到底是什麼味道？有內地女於網上發文表示，她以為港幣與人民幣氣味相同，沒想到拿起港幣竟嗅出「奇特臭味」，疑惑「為什麼港幣臭臭的，但rmb（人民幣）不臭」。

帖文引來網民熱議，估計是油墨味道太濃烈，也有人笑言「俗語話嫌錢腥，你不喜歡腥可以寄給我的，郵費到付即可」。



有內地女於網上發文表示，她以為港幣與人民幣氣味相同，沒想到拿起港幣竟嗅出「奇特臭味」。（小紅書）

不同地方紙幣，究竟有哪些不同？該內地女就忽發奇想，以「肉身」比較港幣及人民幣鈔票氣味。分別嗅過港幣及人民幣紙鈔後，她於小紅書發文指，本以為港幣會與人民幣一樣味道，沒想到「拿起來聞了一下，一股說不上來的奇特臭味」，直呼「為什麼港幣臭臭的，但rmb（人民幣）不臭」。

從樓主上載圖片見到，裏面有2張100元港幣紙鈔、3張20元港幣紙鈔，以及2張10元塑質港幣鈔票，未知樓主是否一一嗅過。

樓主疑惑，「為什麼港幣臭臭的，但rmb（人民幣）不臭」。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人認為分析「或許是因為在香港流通量大？」、「只要是紙幣都會臭的」、「錢就是臭的啊，以前手機支付沒普及的時候家裏大人都說錢很髒。畢竟經過很多人的手」、「新錢的油墨味道吧」；也有網民質疑「其實為什麼要聞？」。

另有網民笑言「俗語話嫌錢腥，你不喜歡腥可以寄給我的，郵費到付即可」，獲樓主打趣回覆「哪來的伸手黨，我嫌錢腥丟掉也不給你」。