23歲女被暴打強姦　反抗殺淫狼遭判監6年+賠償惹議　現身尋求公義

墨西哥1宗殺人案判決引起社會轟動，23歲單親媽媽魯伊斯（Roxana Ruiz ）在家中被陌生男子毆打及強姦，其間她自衛重擊對方頭部，再用衣服勒頸而誤將對方勒死。當地法院日前判她監禁逾6年刑期，認為她「過度使用正當防衛」致殺人，用衣物勒頸是不必要，更要向強姦犯家屬賠償。事件引起極大爭議，包括魯伊斯在被捕時，已表明自己被強姦，但警方未安排法醫檢查，更把她拘禁還柙9個月之久，而且更可能令女性遭受性暴力時不敢反抗。當地女權組織上街聲援，魯伊斯更勇敢地公開自己身份還原事件，直指當時如果她沒下手，「今天死的人是我」。



魯伊斯願意公開自己身份，只希望就案件尋求公義。（Azteca Noticias新聞截圖）

案件爭議已延續了2年，事發於2021年5月，魯伊斯在墨西哥州的內薩瓦爾科約特爾城（Nezahualcoyōtl）賣薯條，她是墨西哥原住民米斯特克人（Mixteca），是育有4歲兒子的單親媽媽。事發當晚，魯伊斯和朋友去喝酒，有名曾在附近出沒的男子向她搭訕，並提出送她回家。到家門時，男子聲稱自己住很遠，要求借宿，魯伊斯很害怕，她時後承認自己舉動很蠢，知道會受人批評。

魯伊斯最終容許男子入屋後，對方即時想睡她的床，最後魯伊斯拿了張墊讓他睡在房外地下。魯伊斯上床睡覺時，男子突然上床毆打她，然後撕爛其衣服再強姦她。魯伊斯受性侵時奮力反擊，打中強姦犯的鼻，對方威脅要殺了她。在糾纏過程中，魯伊斯拿東西重擊對方頭部，之後拿衣服勒住對方頸，未料殺了人。

魯伊斯用麻包袋裝住強姦犯的屍體拖到街上，此時有鄰居發現向路過警察求助，警察檢查袋子發現屍體，即時將她拘捕，然後把她扣查。魯伊斯被捕時告訴警察自己被強姦，對方未安排法醫檢查，更有警員質疑她帶男人回家是想性交，但中途改變主意而釀成事件。魯伊斯隨後被關柙入獄，一關就9個月，至去年10月時，她取得保護令容許出獄，有條件自由訴訟。

案件早前展開審理時，魯伊斯承認自己殺了人，但認為是出於自衛，當時自己遭受性虐待，調查人員未做任何專家、醫學或心理檢查，更沒要叫她描述自己被強姦的過程。案情指，檢方認同她是性暴力受害人，但認為她在捍衛自己生命及性自由時，做法和出合理範圍。

法官認為魯伊斯殺人後曾伴屍一段時間，試圖對屍體做手腳，用剃刀或小刀割了5處4至32厘米長的傷口，可能試圖肢解屍體。她在房內被強姦後，擊中強姦犯的頭已可控制對方行動，足以自保，但接下來用衣物勒頸的做法行為不當，是過度使用武力。法官於本15日宣判，魯伊斯因「過度使用正當防衛」殺人，判監6年2個月10天，並勒令她另外向強姦犯家屬賠償28.6萬比索（約1.3萬港元）。

案件的判決引起極大議，一般來說性侵案受害人身份會受保護，但魯伊斯容許媒體公布其身份，而她過去接受外媒訪問時，直認對自己的行為感後悔，「但如果我當時不這樣做，今天死的是我」。

法院外有人聲援魯伊斯，她向支持者喊話，提到4歲的兒子，她希望和兒子見面，陪伴他成長。法院亦回應，理解公眾認為魯伊斯是受害者，但指她重擊對方頭部已能自保，不必勒頸殺死該男子。

辯護律師Ángel Carrera指，案件一旦成立是個糟糕的案例，向女性傳達的訊息，是法律上你只能在一定程度上保護自己，「他強姦你，但你沒權做任何事」。她們已提出上訴，認為判決具有「歧視性」。

當地專家及女權團體發聲，認為事件說明墨西哥的性暴力嚴重程度。女權組織批評墨西哥當局在是二次傷害，從未以性別角度判斷案件。政府數據顯示，當地一半女性曾經歷過性暴力，2022年有3,754名女性被蓄意殺害，但當中只有三分一個案調查後確認是「殺害女性」（femicides，針對女性的仇恨犯罪），但相信只是實際數字的一小部份。組織擔心判決會阻止女性舉報或不敢在被侵犯時自衛。

（綜合）