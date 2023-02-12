24歲女跌倒太尷尬假裝暈倒　送醫後續超展開　直接手術救回一命

在公眾場所發生尷尬事，不同人會有不同的處理方式，而墨西哥1名女子就選擇了「假裝暈倒」。這名打扮幹練的女律師在公司的扶手電梯絆倒，於眾目睽睽下摔到了地上，由於不想面對那麼「丟臉的瞬間」，她決定閉上眼假裝暈倒，等待人群散去再起來，沒想到最終竟等來了救護員將她送入醫院。令人意外的是，醫生篩查她「昏倒」的可能性時，發現她膽囊內有可能危及生命的結石，需要緊急進行移除手術。



墨西哥24歲女律師桑切斯在公司摔落扶手電梯，由於太尷尬決定假裝暈倒，等人群散去再起來，沒想到公司內常設的救護團隊竟然將「暈倒的」她送院，隨後醫生更告知她有頗為嚴重的膽石症。（estefychescia/IG圖片）

綜合外媒報道，墨西哥24歲女子桑切斯（Estefanía Sanchez）是1名律師，平日在新萊昂州（Nuevo León）政府大樓工作，出入的都是「大人物」。日前她一如往常地穿上裙子及高跟鞋上班，但是就在她下樓吃飯時，高跟鞋竟然被扶手電梯絆住，她失去平衡滾下了幾級樓梯，重重地摔到地上。

桑切斯將這段「又丟臉又慶幸」的經歷分享到社交平台上，吸引了不少網民關注。（@estefychescia/TikTok影片截圖）

由於正值午飯時間，來往人流不少。桑切斯說她腦海一片空白，很怕一回頭就見到有數個人看着自己的醜況，於是假裝暈倒，「我無法形容當下我有多麼尷尬」。她回憶指當時曾微微睜眼，卻見到四周都有人正奔向自己提供協助，於是她只好再次閉上眼「投入角色」，打算等圍觀人群減少再起身離開。

事後她表示那是「最差的決定」，因為隨着她「昏倒」時間愈長，圍觀者就愈多，而大樓內候命的醫護人員已經抬着擔架出現，簡單地幫「昏迷」的她檢查後就將她帶上救護車送往醫院。桑切斯表示一切發生得太快，她根本來不及反應，而且事件發展至此也不好意思坦承假裝昏倒的事實，只好配合院方一系列的檢查。

沒想到這一查真查出了問題，原來桑切斯有頗為嚴重的膽石症，醫生指她的膽結石很可能會影響到胰臟功能，並且有危及生命的可能性，如果再晚一步，就要面臨更複雜的手術。最終桑切斯完成手術並順利康復，目前已經重新上班。

桑切斯將這段「又丟臉又慶幸」的經歷分享到社交平台上，至今影片已經有超過440萬的觀看次數，網民都認為她十分幸運，「如果你沒有摔倒，就不會知道你的膽囊裏有結石」、「這次跌倒救了妳一命！」、「還好及時發現了，我爸爸就死於膽囊炎」。

（綜合）