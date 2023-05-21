小學男老師群組內傳不雅照　問副主任「喜歡嗎」　警揭真相大逆轉

老師是孩子的楷模，必需要謹言慎行，不過內地網絡近日瘋傳1張有男小學老師在87人微信群組傳送不雅照片的截圖，更同時詢問教導處副主任「喜歡嗎」，事件引來網民嘩然，涉事學校隨即報警。警方經調查後，還了該男老師清白，指是有人涉嫌於文印店電腦利用他人未登出的微信帳號，轉發涉案者持有的淫穢圖片至他人的微信群，目前涉案者已被依法行政拘留。



內地網絡近日瘋傳1張小學男老師在87人微信群組傳送不雅照片的截圖，更同時詢問教導處副主任是否喜歡，引來網民嘩然。（網上圖片）

綜合內媒報道，近日內地網上瘋傳1張廣西南寧市「明秀東路小學課後服務」微信群對話截圖，教授象棋的梁老師傳送1張不雅照片，同時點名詢問教導處副主任「喜歡嗎」，群內其他老師非常震驚，直言「惡心，真惡心」，教導處副主任則不解地回覆「老師，怎麼回事呀」。

有知情人士指出，聊天群內的成員多數是在該小學做課後輔導的兼職人員，大多不是校方正式錄用的老師，為便於管理，校方的一些職員也在群內。他續說，發布不雅照的帳號擁有人是男子，發布時間是在5月16日下午，他不清楚發布者與副主任是否有任何關係，此前群內未出現過傳送不雅照的情況，事發後不久，聊天群已被刪除。

事件惹來網民批評師德敗壞，「該不會又是群聊當私聊吧」、「這樣的人品，當老師？兼職的也不成啊」、「我們幾個大男生的群都不會發這種東西」。

校方知悉事件後隨即報警，警方經調查後，發現有人涉嫌於文印店電腦利用他人未登出的微信帳號，轉發涉案者持有的淫穢圖片至他人的微信群。（網上圖片）

校方知悉事件後隨即報警，南寧市公安局興寧分局接手調查。警方於5月18日發通報表示，經調查後在南寧市七星路某民房內抓獲涉嫌傳播淫穢信息的嫌疑人李某某。李某某涉於文印店電腦，利用他人未登出微信帳號，轉發李某某持有的淫穢圖片至他人的微信群，李某某對違法事實供認不諱，目前已被依法行政拘留。

南寧市警方提醒，網絡不是法外之地，廣大網民要依法上網、文明上網，共同維護清朗有序的網絡環境。

真相大白後，不少網民感謝警方調查還老師清白，「感謝興寧警方還老師一片清白，清者自清！」、「為公安幹警點贊，及時還原事實真相，還學校和老師清白。互聯網不是不法之地！每個人都要文明上網，對自己的言行負責！強烈要求追究發布和惡意傳播者的責任！」。

（綜合報道）