小學取消畢業聚餐！家長私下搞驚揭校長禁老師出席　港媽發文惹議

辦畢業聚餐，校長竟然禁老師出席？有港媽發文大呻，指何文田有小學以疫情下家長收入不穩定為由，取消畢業聚餐，家長想私下辦仍遭校方反對，指有衛生問題、收錢問題等，他們覺得屬私人活動，故不理校方反對便照辦，未料邀請老師時，發現校長已開口禁止老師們出席，質疑校長權力為何如此大。



有網民指現時連婚宴都放寬，加上私下活動應交由家長和學生做選擇，沒必要阻止；但亦有意見認為，可能是學校有較多基層，校長怕有比較，惟樓主其後亦同意應考慮老師們處境，「無理由為咗一屆學生，放棄份工」。



家長發文大呻，指學校取消了小學畢業聚餐。（《反起跑線聯盟》劇照）

港媽在親子王國討論區發文，指「畢業聚餐被禁止舉行」，大呻疫情已過，沒想到辦畢業聚餐如此困難，她拒絕透露校名，僅指屬何文田區校網的小學，日前校方稱顧及家長疫情下收入不穩定，不想浪費家長金錢，決定取消畢業聚餐。有家長知悉後想私下舉行聚餐，未料校方指「唔得喎！衛生問題、收錢問題、學校唔會有老師去㗎⋯」。

他們覺得性質已變私人活動，未理會校方反對繼續舉辦聚餐，結果家長邀請老師出席時，發現校長已開口禁止老師出席，「乜真係可以咁嘅咩，畢業聚餐大家開開心心食餐飯啫」，質疑校長權力何以如此大，可禁止老師出席。

樓主稱疫情前原定在酒店辦聚餐，疫情後校長關愛家長不舉辦，「但無問過我哋班窮家長」，她覺得疫情2年多學校未辦過活動才如此期待，老師們不想去當然能接受，若屬「唔敢去」就難以接受，「其實都明嘅，無理由為咗一屆學生，放棄份工」。

帖文引起熱議，有網民指子女的學校一樣有畢業聚餐，家長學生能自行決定是否出席，又提到「當年我哋都係家長自己搞，校長唔畀老師出席，係有些少遺憾」、「我女幼稚園，今年都有謝師宴」。有人認為家長動機是想感謝老師，學生又留個美好回憶，「其實任何活動可以自由參與，有需要做到咁？學校自己乜都唔想做，又唔畀人做」。

亦有網民猜測「可能老師都唔想去呢 」，所以才搬出校長推掉，又認為小學無必要辦畢業聚餐，可能樓主的學校較多基層家庭，「怕有比較，怕唔出席嘅家長被標籤」，校長才出此下策。

網民溫提樓主要考慮老師處境，「校長開咗聲就無謂令老師難做」，「最多到時zoom一齊傾下啦，影相就等畢業禮先搵老師影」、「好老師唔會在乎有冇呢餐飯食，反正餐飯都係應酬家長」。

（親子王國）