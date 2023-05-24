離譜！幼兒園老師餵8個月大男嬰食2厘米厚蘋果　鯁喉窒息命危

日本愛媛縣1間托兒所發生幼童鯁喉窒息嚴重事故。該托兒所的的女老師餵一名8個月大的男嬰食蘋果，竟餵他一塊2厘米厚的蘋果塊，男嬰被鯁喉沒有呼吸，待救護員到悖沒有呼吸心跳，仍然命危。



綜合外媒報道，事件發生於愛媛縣新居濱市的「新居濱上部希望幼兒園」，16日早上約10時半，當時有2名老師及1名護士，負責照護5名兒童，正在餵他們進食副食品。其中一名女老師用湯匙，將2片2厘米厚的蘋果片餵給一名8個月大的男嬰，男嬰進食不久便突然被蘋果鯁喉，出現窒息情況。

當時在場老師立即報警求助，並替男嬰進行急救，拍打他的背部，可是救護人員到場後，男嬰已沒有呼吸心跳，失去意識，送院後搶救但仍然命危，情況嚴重。

女老師用湯匙將2片2厘米厚的蘋果片，餵給一名8個月大的男嬰，導致他被蘋果鯁喉致窒息命危。（資料圖片）

據初步調查，男嬰從未因進食蘋果而出現過敏反應，因此排除了是過敏導致影響呼吸，推斷可能是蘋果太大，因而卡住氣管導致窒息。

而受害男嬰則在9日開始在這間幼兒園托管，每天只會留1至3個小時，15日才首次在園內進食，沒想到第二天就出事。幼兒園園長秋月仁美（譯音）在事發後召開記者會道歉，強調會防止同類事件發生。而該幼兒園自1978年營運至今，從未發生過嚴重事故。