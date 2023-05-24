「給妳錢躺10分鐘」　女生呻被當妓女淪男友泄慾工具　攤牌結局慘

性交應是自願行為。台灣有女網民表示男友性需要頗大，但卻從不願意自慰解決，每次約會不管時間長短，都會要求開房上床，漸漸令她覺得男友約會就只是為了滿足性需要。近日當她拒絕性交時，男友竟提出給她錢，更叫她將上床當成工作。樓主感覺被侮辱，認為男友將她當成性工作者，只為發泄性慾，而男友竟反過來指責她刻意「拒愛」令他難受，稱自己是宗教原因不可自慰才會有此要求。樓主聽了男友解釋即時「傻眼」，於是怒提分手。



台灣有女網民表示男友性需要頗大，每次約會不管時間長短，都會要求開房上床，漸漸令她覺得男友約會就只是為了滿足性需要。（《無法抗拒的他》劇照)

該名台女在Dcard以「男友把我當妓女」為題發文，表示與男友交往初期已經發現他性慾旺盛，但他堅拒不靠自慰解決性需要，「他的回答總是：『我都有妳了幹嘛還打手槍』」。當時她只覺浪漫，故拍拖遊玩時自然而然就會開房過夜。

不過，她早前發現男友求愛頻率愈來愈頻繁，每次見面都一定要求上床，而樓主希望的是浪漫約會完或過夜行程才有親密行為，「但他就是懶的想規劃行程（打砲以外）我說去哪他都好的那種」，久而久之令她產生一種「他好像只是為了打炮而約會」的感覺。

日前，兩人再就此事爭執。從樓主上傳的對話截圖來看，當日約會前，樓主先向男友說明不想上床，但男友就表示「可是我想打」、「你可以體諒我一下嗎」等等，甚至提出上床就給她錢，「不然我給你錢好不好，你就當成是工作」，令她即時火冒三丈回應「我不是性工作者，你這樣講很不尊重人」。男友質疑樓主是故意令自己難受，強調自己「真的很有需要」，而樓主就反問他是否只想性交。

樓主拒絕男友性交請求後，男友竟提出給她錢，更叫她將上床當成工作。（《無法抗拒的他》劇照)

沒想到男友竟回應「我要打炮我去找就好了，幹嘛非得跟妳在一起？」，又指平時拍拖使費都是他負責，現在只要求一樣東西，就是上床，但樓主堅定反對。於是男友就勸她將性交「當成工作」，稱「我會很快，你就只要躺着，不用10分鐘」。樓主再三拒絕，而男友認定她是故意要自己難受，更要她將「之前沒AA制的部份全還給我」、「以後你要見我就是來我家」。

樓主指，拍拖使費是男友堅持要付，「像是吃飯開房間，我要給他他都不要」，不過她也會買東西給男友吃，因此現在聽到男友說法後，認為男友將花錢跟上床拉上關係，覺得「就好像他花錢所以我理所當然給他上」、「不然這樣搞得像包養的觀念一樣」。

樓主與男友對話截圖：

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她又透露，爭吵過後兩人還是有見面，不過就沒有發生性行為，而男友就解釋指自己因為宗教信仰緣故，不可以自慰，「說希望我能算是為了他幫幫他泄慾，他平常都忍很久」，男友還說其他宗教也有一樣的規條，「只是大家都不願意遵守這個禁忌」。

樓主一聽即時「傻眼」，她表示自己尊重不同宗教，又認為宗教是心靈寄託，可以約束個人內在，但男友卻試圖用「宗教的方式加以勒索」，令她不能接受。加上男友一直要求樓主「為了他」而性交，卻不願意為樓主克制慾望，於是她毅然決定分手。

帖文引來網民熱議，不少人都鬧爆樓主男友自私，「情緒勒索好可怕喔！滿腦子打砲沒救了」、「我認同你，而且錢是男方心甘情願出，因為你不打炮然後要討回來？」、「講那什麼屁話，那以前打的炮都拿錢來啊，真的X爆傻眼欸，還當工作」。也有人表示不曾聽過宗教要求不可自慰但允許婚前性行為，「到底什麼宗教不能打手槍但可以婚前性行為啊？找一堆藉口」、「侮辱女朋友還說得如此冠冕堂皇」。

（Dcard）