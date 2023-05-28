最強正妹大戰獅子影片瘋傳！遇獅子擋路　眼神對決10秒結局超展開

獅子是兇猛的萬獸之王，但竟然在「眼神對決」中敗陣？外國1名女子獨自登山時，沒想到遇上1隻美洲獅擋在眼前，彼此還眼神對望。女子本以為「十死無生」，詎料與美洲獅用眼神對望10秒後，美洲獅的反應讓她相當意外，最終幸運地逃過大難。女子把與美洲獅「對決」過程影片上載到Instagram（IG），網民看後高呼「那太可怕了！」、「光看這個我就心悸了」，又大讚女子很勇敢。



外國有女子獨自行山遇上獅子擋路，沒想到結局超意外。（影片截圖）

綜合外媒報導，外國女子布雷（Tara Bray）去年獨自到智利的百內國家公園 （Torres del Paine National Park）登山，沒料到下山途中眼前突然出現1隻美洲獅，並且在前方步道上行走，其間多次轉頭望向她的方向，嚇得她冒出冷汗，心想自己命休矣，「我即將要變成牠的早餐了」。

女子與美洲獅「眼神對決」過程逐格睇▼▼▼

陷入恐慌的布雷，在現場與美洲獅對望，心裏祈求對方不要再朝自己靠近。未知是否上天聽到「誠心祈求」，布雷與美洲獅對望10秒後，美洲獅竟然轉頭離開，看起來對人類不感興趣。

「逃過大難」的布雷事後表示，從未見過體型如此巨大、距離這麼近的猛獸，心有餘悸。（影片截圖）

「逃過大難」的布雷事後表示，從未見過體型如此巨大、距離這麼近的猛獸，心有餘悸。她說，雖然感激能經歷如此震撼畫面，但也希望別再發生了，「我感到無比的恐懼」。

影片引來網民熱議，網民看後高呼恐怖，「那太可怕了！」、「光是看這個我就心悸」。也有人大讚布雷勇敢，「無法想像如果我與美洲獅面對面，我會怎麼做。哈哈。妳很勇敢！」。