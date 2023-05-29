上海地鐵活春宮片瘋傳！短裙女疑幫手淫　男遮下身臉上表情成焦點

【地鐵／活春宮／不雅片】情到濃時想增進兩性關係，也要留意場合吧！微博近日瘋傳1段「地鐵活春宮」影片，指上海地鐵車廂內，有1名身穿短裙的女子疑似替身旁的四眼瘦削男友「手淫」，伸手到對方胯下疑有所動作，為男方「打手槍」。其間男方以隨身包包遮掩下身，極離保持「面不改容」，更更四出張望裝作沒事。

不雅情景被坐在對面的乘客全程直擊拍下，畫面令人咋舌，網民看片後直斥「變態！」、「你不覺得丟人，我看了都覺得丟人」、「道德淪亡」；也有不少網民關注男方反應，笑言「這男的已經被玩的沒感覺了」。

其後該對情侶的身份被曝光，他們發表道歉信，承認他們的行為不成熟、不文明，又保證不會再發生同類事件。



微博近日瘋傳1段「地鐵活春宮」影片，指上海地鐵車廂內，1名穿短裙女子疑似在幫旁邊的四眼瘦削男友「手淫」。（影片截圖）

該段「地鐵活春宮」影片長約41秒，去年11月已在網上流傳，據指地點是上海地鐵車廂，近日再度被瘋傳而惹起網民哄動。從影片見到，一對戴口罩的男女在坐地鐵，其中1名穿白色水手服、超短裙的女子，正依偎在戴眼鏡、身型瘦削的男方肩膀，右手則疑似伸向男方下體位置。男子以手提包遮掩下身，雖看不見女子的手部有何確切動作，惟仍見到手提包在不停晃動，疑似正在幫男方「手淫」，男方仍扮作面不改容，更擺動頭部四出張望，就算有人走近身邊，女子的右手仍沒有離開過男方的下身。

影片中女子曾多次移動身體，但右手始終沒有抽出，男方下身保持搖晃，而他亦盡力以手提包「守護」下身，以遮掩相關位置。

女子疑似正在幫男方「手淫」，男方仍扮作面不改容，就算有人走近身邊（圖右），女子的右手仍沒有離開過男方的下身。（影片截圖）

上海地鐵活春宮片影片▼▼▼

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直至影片結束，該對男女仍然緊貼在一起，網民看後直斥不雅，「這是在幹啥子？」、「變態！」、「你不覺得丟人，我看了都覺得丟人」、「玩這麼大啊？」、「這個太囂張了」、「回家或者去開房不行嗎！」、「現在的年輕人真是…」。也有大批網民關注男方竟然面不改容，「這男的已經被玩的沒感覺了」。

影片瘋傳後，上海地鐵官方發布聲明，強烈譴責這對情侶不雅行為，認為這種行為不符合地鐵文明出行標準，呼籲乘客遵守公共秩序和文明禮儀，讓地鐵成為「文明、和諧的交通工具」。

內地媒體和網民都關注事件，其後該對情侶的身份也被曝光，他們其後在社交媒體上發布道歉信，承認他們的行為不成熟、不文明，給其他乘客帶來了不良的影響，強調會以此次事件為教訓，提高自己的文明素質和道德水準，保證不會再發生同類事件。