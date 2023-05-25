天價帳單！外傭入屋2個月煤氣費升8倍至$6000　僱主質疑3宗罪所致

看着這張天價煤氣單不禁「頭赤赤」！有僱主於網上發文大呻，自從聘請了外傭後，家中煤氣費迅速飆升，由以往最多約650元，升至近5800元，直言「住咁耐未曾試過咁勁抽」，質疑與外傭3個生活習慣有關。

事件引起熱議，不少網民直呼誇張，也有人猜測可能是樓主一直沒有報錶或煤氣公司人員抄錯錶，「你有冇報煤氣度數畀煤氣公司？如果一直都無報，佢只會跟以往記錄收錢，到佢有人上嚟抄錶，有可能追收返以前少報嘅費用」、「會唔會有可能抄錯錶，我之前試過」。



有僱主於網上發文大呻，自從聘請了外傭後，家中煤氣費迅速飆升，由以往最多600多元，升至近6000元。（facebook群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」圖片）

該僱主於facebook群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」發文表示，自3月聘請外傭後，家中煤氣費迅速飆升，「由最多6百幾，去到差唔多10倍費用，住咁耐未曾試過咁勁抽」，質疑與外傭經常開關煤氣爐、每天沖兩次涼、天氣熱都開熱水洗碗有關，「但都冇理由咁誇張」。從她上載的電子賬單紀錄可見，今年1月煤氣費用為322元，3月時金額為647元，但聘請外傭後，5月賬單突然飆升至5764元。

僱主指出，之前還特意買了1部全新的分體式冷氣機給外傭，「佢呢排一瞓覺就會開行晒冷氣」，而且外傭自己佔用1間房間，她一家三口就「逼埋一間」。僱主不滿外傭經常趁她與丈夫外出時，在房間嘆冷氣，「留低我阿b喺廳度吹風扇」，甚至連休息日也不放過，由早到晚開冷氣，直至她提早返家發現才關上。她無奈表示，「我而家好擔心之後嗰啲水電煤都會勁誇張」，又問其他網民聘請的外傭會否這樣，以及有助改善情況的方法。

僱主質疑煤氣費高昂，與外傭經常開關煤氣爐、每天沖兩次涼、天氣熱都開熱水洗碗有關。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

不少網民看過帳單也直呼誇張，「就算屋企煤氣壞咗，有氣體洩漏都唔會咁貴」。亦有網民留言表示，「你開壞咗個頭了，唔好唔敢話佢，蝕嘅會係你，姐姐唔會多謝你，佢會覺得老奉的」、「當你咁天真諗住對人好，佢哋就會濫用你對佢哋嘅好」。

有網民則猜測情況與煤氣公司抄錶有關，「煤氣應該係covid（疫情）無抄錶，一路估低，而家抄返一嘢交返3年」、「我上個月$3700，問煤氣公司話係抄完錶，同預計煤氣錢唔同，所以收返多」、「煤氣費邊有可能咁誇張，應該抄錯錶」。

有網民亦建議，「你外出時熄咗個冷氣總制，等佢開唔到」、「好誇張，如果期期交五千幾煤氣，我請過一個姐姐好過。你個姐姐唔聽指示自把自為，你試吓收起冷氣遙控、關廚房熱水掣（假設無抄錯錶）」、「我直情畀電費單姐姐睇，我話好貴，之後佢都冇開」、「裝智能家居，自己搖控開關」。

煤氣費是依照煤氣公司當時發表有效的收費表及燃料調整費而計算。（香港中華煤氣網站截圖）

根據香港中華煤氣網站資料，煤氣是以熱值兆焦耳為收費單位。煤氣錶上的一個單位代表48兆焦耳的煤氣用量，要計算本月的煤氣用量，應先將本月與上月的煤氣錶度數相減，以得出本月的煤氣用度，再按此換算方程式計算便可：煤氣用度x 48兆焦耳 = 兆焦耳煤氣用量。

煤氣費是依照公司當時發表有效的收費表及燃料調整費而計算，如果用戶的煤氣費用少於每月基本收費，則須繳付每月基本收費，住宅用戶收費為20元，而保養月費為9.5元。

煤氣公司抄錶員會定期到住宅用戶府上抄讀煤氣錶度數，若未能抄錄度數，將根據以往煤氣用量紀錄而評估該月之用量。另外，用戶可通過5種方法報錶，包括登入網上客戶中心、煤氣賬單上報錶二維碼、手機應用程式、24小時報錶熱線2880 5522和煤氣智能報錶。