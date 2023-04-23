港女公審外傭港鐵站玩手機　懶理幼童獨自行走　卻因1點惹爭議

不少忙於上班的家長，都會將照顧小孩的重責交託外傭，不過近日就有港女發文指，在港鐵站內看見有名外傭居然怒罵小朋友，其後只顧玩電話，懶理幼童獨自走在後方，因而拍下照片分享到網上，昐小童家長能得悉外傭「惡行」，加以關注。不少網民都對事件感到憤怒，紛紛指責外傭不負責任態度，擔憂會發生意外；不過亦有人覺得單憑一張圖片，難以判斷事件的來龍去脈，這樣便指責外傭的不是，實在過於武斷。



有沙田街坊發文指，在港鐵站內看見有名外傭居然怒罵小朋友，其後只顧玩電話，更懶理幼童獨自走在後方，故公審到網上，昐小童家長能知悉外傭「惡行」。（FB圖片）

該港女在Facebook「沙田之友」群組發帖並附上圖片，指圖中外傭行走時不斷呼喝幼童，全程只顧看手機，更以電話屏幕正亮着，力證她沿途一直在使用，而小朋友自行背住書包並眼泛淚光，怎樣跑都趕不上外傭步伐，因而擔憂「有拐子佬都唔知點算」。

從圖片可見，事發於港鐵屯馬線車公廟站，1名外傭只顧向前行，幼童則獨自走在後方。樓主認為不論小孩頑皮或做錯事，都不應「邊行邊鬧」，更遑論只顧玩手機而忽略他。樓主續說，雖然小孩有錯未至於能管教，但基本照顧對方的責任都不能做好，看不過眼故發文到網上公審，望圖中幼童家長能知悉事件。

不少網民痛斥外傭失職「離譜」，若發生意外，後果恐怕不堪設想，「發生咩事都好，喺呢啲月台一定要睇實小朋友」、「還好月台有幕門，小朋友竄起上嚟真係有排驚」、「請着呢啲外傭真係不幸！」、「其實啲姐姐好叻扮嘢，喺僱主面前就扮到好錫小朋友」；亦有人認出幼童身穿校服所屬的幼稚園，表示會向該校反映事件。

有留言認為單靠圖片難以判斷事件經過，更反指樓主覺得有問題應上前爭論，而非事後公審，「既然覺得錯，點解唔拍片？」、「見到張相有任何睇手機及呼喊？小朋友有喊緊？我覺得你同相中工人有爭執，於是看圖說故事」。也有網民同時替外傭抱不平，「香港做工人真係可憐，邊個工作時唔會㩒電話，究竟你對人哋廉勞（廉價勞工）有幾高要求」。