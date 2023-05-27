恐怖工傷！釘槍高壓氣瓶突爆　工人小腿炸成碎肉剩腳掌　截肢保命

台灣發生恐怖工業意外，南投1名33歲工人在鐵皮屋裝修，使用釘槍時高壓氣瓶突然爆炸，他雙膝以下被炸斷，一同工作的男子被爆出的鋼釘插中頭，但意識仍清醒急忙報警。警方及消防救護到時，發現現場血肉模糊，即時為傷者止血及尋找殘肢，但爆炸威力太大，傷者的小腿已炸成碎肉碎，最後只找回腳掌。送院搶救後，院方緊急做截肢手術保命。消防據現場情況指爆炸程度應該不小，滿屋瀰漫異味，事發詳情仍待查。



南投33歲工人在鐵皮屋裝修，高壓氣瓶突然爆炸。（公視新聞截圖）

台媒報道，事發於24日上午10時，南投竹山鎮33歲陳姓男子在當地1間鐵皮屋用釘槍時，高壓氣瓶突然爆炸，他雙腳膝蓋以下被炸到血肉橫飛，腹部遭燒燙傷。屋內另1名35歲男子被爆出的鋼釘插入頭部，但他意識清醒報警求助，幸治療後無生命危險。

警方及消防到場時，現場一片血肉模糊，四處搜尋後只找到雙腳腳掌。由於爆炸威力太強，其小腿被爆碎，只餘一地的肉碎。

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消防交代指，救護員到場時，35歲陳男頭插鋼釘坐在戶外，他腳部有撕裂傷，表示屋內的人傷勢更嚴重，着救護員入屋。救護員在離門口約3米位置找到有躺地傷者，有意識但雙腳膝蓋下斷肢，最終只找回雙腳腳掌。

救護員發現傷者除雙腳傷口，腹部亦有燒燙傷，立即進行止血、用頸圈長背板固定及進行靜脈注射。陳男送院後已呈休黑狀態，搶救後恢復意識，要緊急進行截肢手術保命，轉進加護病房觀察後，現時已再轉院作進一步治療。至於頭部被鋼釘擊中的男子經治療後礙。事發詳情仍有待調查。

現場消防員指，意外地點屋外看板都因爆炸掉落，加上屋內雜物和零件均散落一地，爆炸程度應該不小，且瀰漫異味，據傷者所說，只知道是高壓氣瓶爆炸。

（綜合）