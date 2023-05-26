恐怖！21歲女懷孕遭男友活活打死　剖腹取嬰放火燒屍　原因極心寒

馬來西亞發生恐怖情人奪命案，一名剛畢業的20歲男大學生，發現女友懷孕4個月，要求女友隱瞞懷孕不果，竟然徒手活活打死女友，繼而用刀刺女友腹部，企圖挖出4個月大親生骨肉，最後更兩度縱火想毀屍滅跡。男生目前已被拘捕，而鄰居揭開女死者更多悲慘身世。



馬來西亞發生恐怖情人命案，一名女子遭男友打死，再剖腹取嬰並放火燒屍。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，當地警方周二（5月23日）早上接報，雪州甘雙溪令茂附近油棕園發現一具女子焦屍。女死者遺體被燒毀60%，尤其是頭部全焦，死狀恐怖，警方事後拘捕女死者男友，延扣6天助查。

警方調查指，女死者21歲，是餐廳服務員，而男友20歲，剛大學畢業，兩人相識1年，女死者已懷孕4個月。

女死者遺體被燒毀60%，尤其是頭部全焦，死狀恐怖。（網上圖片）

警方表示，5月22日晚上10時，男友駕車載女友到案發油棕園，要求女友隱瞞懷孕消息，但女友拒絕，雙方口角，男友竟暴怒活生生徒手打死女友，更用利刀刺女友腹部，企圖將親生骨肉挖出來，並放火燒屍。男友之後駕車回家，但由於不放心，第二天早上返回案發現場再度放火燒屍，意圖毀屍滅跡。

鄰居亦揭開女死者悲慘身世，指女死者10年前搬到雪州大港出租屋，與兄弟姐妹同住，而其父母因健康問題，相繼在前年及去年病逝。鄰居形容女死者是沉默寡言的姑娘，「我簡直不敢相信死者會有如此悲痛遭遇」。