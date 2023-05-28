渣男灌醉女友伺機性侵伯母　女友驚見迷姦片：你搞我媽　判刑出爐

台灣發生令人齒冷的性侵女友母親事件。當地1名男子和女友交往10年，得悉女友媽媽要服安眠藥才入睡後，被指多次晚上潛入女友媽媽房摸胸、舌吻、舔下體、指侵，甚至用生殖器插入性侵。2018年某晚，他將女友灌醉後潛入其媽媽房指侵兼拍片，事後女友巧合下看到男友iPad儲存了「迷姦片」，驚揭受害人正是她的媽媽，怒極提告。法官在庭上檢查錄音，女友氣憤質問「你搞的人是誰？是我媽」，更有其他令人尷尬的內容。受害人及小兒子都對被告潛入房性侵的事情有所察覺，但被告全部否認。法官認為基於影片，已至少確認他指侵1次，判賠100萬台幣（25萬港元）及依乘機性交罪判3年8個月。被告已提出上訴，正交由最高法院審理。



受害人稱多次被女兒的男友性侵，包括摸胸、舌吻、舔下體、指侵，甚至3次用生殖器插入性侵。（示意圖／Getty Images）

案情指，居於台北的陳男和女友交往10年，經常到女友家過夜，知道女友媽媽要服安眠藥才能睡。2018年8月至9月某晚，陳男在女友家過夜，先灌醉女友，帶女友回房睡後，他潛入女友媽媽的房間，確認她服用安眠藥陷入昏睡，用手指性侵並拍片。

女友出庭作供，某天她想用iPad看劇，叫陳男解鎖手機連接Wifi，未料發現他正上傳影片，點開竟是媽媽穿紅衣上衣及牛仔短褲躺床，正被某人指侵。她氣得當場質問，同時用手機錄音存證，陳男反叫女友別扮傻，他說不出口，惟願意用紙筆寫下自己有指侵女友母親。女友立即拍下照片存證，一家怒極提告，並索償150萬台幣（約38萬港元）。

法官審理時檢查錄音，聽到一段段難以入耳的爭吵內容，包括女友問「你搞的人是誰？是我媽」、「你去外面亂攪，搞到我朋友身上就算了，你搞的人是誰？」、「你叫我喝酒，用激將法，跟我說不可能喝那麼多，然後我倒了，把我騙進去房間睡覺，然後做這種骯髒的事情。」

受害人被指侵時遭拍片。（示意圖／Getty Images）

女友還怒極稱：「我曾經很愛的手、牽過我的手、幫我吹頭髮的手，如今，摳（挖）我媽雞X，我問你，看着我，你哪一隻手摳她？你一隻手在摳她，另一隻手在幹嘛？」陳男回答：「摳她啊。」

受害人的幼子亦在庭上作供，稱陳男多次在她們家過夜，晚上他會和媽媽妹妹睡同一間房，但陳男會在他們入睡後潛入房內，爬上媽媽的上格床並脫下媽媽的褲。他因為睡下格，所以只目睹床在晃動和聽到搖晃聲。

受害人指，幼子曾透露陳男多次半夜潛入，對她指侵。後來她多次在半睡半醒狀態下，隱約察覺陳男曾對她摸胸、舌吻、舔下體、指侵，甚至3次用生殖器插入性侵。她一直怕女兒知道後，會投以奇怪目光，故一直沒說出來，她認識陳男時對方還是個初中生，一直當他後輩，沒想到如此目無尊長。

受害人經幼子提醒後已有所察覺，但顧及女兒而未有發聲。（示意圖／Getty Images）

陳男在庭上否認所有控罪，辯稱她和女友家人有爭執，質疑對方因私怨提告。

法官考慮證供後，認為受害人和兒子都指控陳男多次性侵，兒子沒親眼看見，但影片已能證明陳男至少指侵1次。考慮到陳男全盤否認罪行，亦未和受害人和解，他目前在父親經營的中藥行工作，月薪3萬台幣（約7,600港元），民事部分判他賠100萬台幣（25萬港元）。刑事部份依乘機性交罪判3年8個月，案件已被上訴到最高法院。

（綜合）