銀行存款$50萬　4個月後竟只剩5毫　女子一查悉真相崩潰：想炸了…

要時刻注意銀行帳戶存款動向，以免被「清光」。內地河南鄭州鞏義一名王姓母親，近日發現銀行帳戶內近45萬人民幣（約50萬港元）存款，竟然只剩下「5毛（5毫子，約0.6港元），一查驚訝發現，竟是13歲女兒玩手機遊戲花了大量金錢，而女兒回應時揭露了更多心酸原因。



內地河南鄭州鞏義一名王姓母親，近日發現銀行帳戶內近45萬人民幣（約50萬港元）存款，竟然只剩下「5毛（5毫子，約0.6港元）。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，該名王姓母親的13歲女兒讀初一住校，一星期才回家一次。至近日，王母接到學校老師電話，指其女兒經常玩手機及手機遊戲，消費巨大，希望家長多關注女兒情況。

王母一聽心裏發毛，一查才發現銀行帳戶內近45萬人民幣存款，竟然只剩下「5毛」，哭訴「當時光想頭朝地上，炸了」。詢問下女兒承認，由於手機連着母親銀行帳戶，於是她花了12萬人民幣購買遊戲帳號，21萬人民幣用來儲值遊戲點數，部份是幫同學儲值，餘下約10萬元，則是轉帳予同學使用，「支付密碼是之前出去玩的時候，就因為要買東西，我就問媽媽支付密碼是多少，那個時候就知道了」。

一查驚訝發現，竟是13歲女兒玩手機遊戲花了大量金錢，而女兒回應時揭露了更多心酸原因。（影片截圖）

至於為何轉帳予同學使用，女兒表示，她一開始借錢給同學，後來同學歸還後，班上傳出她「身上有錢」消息，於是一班立心不良的同學整天圍着她煩她，要她轉錢才罷休，而她也不敢告訴老師。

女兒多次轉帳予同學使用。（影片截圖）

最終女兒在短短4個月內，把母親近45萬人民幣存款花到只剩「5毛」。據報王母聯繫了遊戲客服要求退還充值錢款，惟遊戲客服回應稱其女兒說她25歲才給她充值，經協商後只答應退還7.5萬人民幣；至於給同學轉帳，母親找了各學生家長，答應核查後只要是她女兒轉帳的，都會退還。