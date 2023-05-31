外國女港鐵月台食電子煙　網民質疑無人阻止：淆底？　港鐵咁回應

外國人大模施樣在港鐵吸煙？有網民日前上傳照片，顯示在港鐵月台候車時，遇到2名身穿晚裝外國女子，其中1人手持疑似電子煙吸食，在車站內吞雲吐霧，考慮應否舉報。有留言反問事主為何不當面指責，認為不論對方是本地、內地或外國人，都應上前勸阻，但大呻吸食電子煙的話，當職員一靠近她就收起，很難當場找出證據。



港鐵回覆《香港01》表示，不清楚照片來源及拍攝時間，但根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000元，提醒乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員跟進。



網民拍到港鐵有外國女子吸食電子煙。（連登討論區圖片）

樓主日前在連登討論區上傳2張照片，問為何外國女生可以在港鐵站內吸煙。照片所見，2名身穿晚裝的外國女生在港鐵候車，但靠近鏡頭，身穿米白色露背連身裙、着高跟鞋的女生手持疑似電子煙吸食，下秒吞雲吐霧，呼出一大口煙。樓主問應否舉報。

帖文引起熱議，有網民問樓主為何不當面指責，「淆底定英文差」，無論對方是內地人還是外國人，都應上前勸阻，也有人揶揄當事人是外國人的話，會變成「依啲叫崇尚自由，唔同啦」。亦有網民覺得該女子吸食電子煙較難舉報，「你叫人嚟佢即刻收埋你都吹佢唔脹」，類似事件大多不了了之。

網民拍到港鐵有外國女子吸食電子煙。（連登討論區圖片）

港府已修訂控煙法例，自2022年4月30日起，任何人不得進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙。

港鐵回覆《香港01》表示，不清楚照片來源及拍攝時間。而根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000元，港鐵提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙。如有乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員跟進。

（連登討論區）