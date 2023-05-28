網傳4內地女搭港鐵買特惠票職員報警　港鐵澄清：是接報提供協助

乘搭港鐵需要付足車資，網上近日流傳一段影片，指4名內地女子乘搭港鐵時因購買了「特價票（特惠單程票）」，被職員發現並報警處理，提醒「大家千萬別貪一時的小便宜而斷送大好前途，一留有案底就麻煩」。影片引來內地網民熱議，有人質疑「港鐵針對她們」，批評是小題大做，「其實旅客不懂正常，補個票就行了，報警是什麼心思」；也有內地網民反駁「不管哪裏人，違規就處罰」。



港鐵回覆《香港01》澄清事件真相，指5月26日下午約4時30分，九龍灣車站客務中心接到5名女子求助，表示懷疑於鄰近商場被途人行騙，請職員代為報警；車站職員協助後，警方已直接與事主跟進其個案，強調事件與票務無關。



警方回覆《香港01》表示，5名女子懷疑被詐騙，指有陌生女子叫她們付款100元買鎖匙扣做慈善，但她們認為價錢高昂沒有購買。警員到場調查，認為陌生女子沒有逼5名女子購物，事件轉誤會處理。



網上近日就流傳一段影片，指4名內地女子乘搭港鐵時因購買了「特價票（特惠單程票）」，被職員發現並報警處理。（影片截圖）

抖音、小紅書、Facebook等多個社交平台，昨日（5月27日）起瘋傳一段12秒影片，指「在港鐵有4位小姐姐因買了特價票，被職員發現而報警處理，大家千萬別貪一時的小便宜而斷送大好前途，一留有案底就麻煩」。

據悉事發地點為港鐵九龍灣站，從影片見到，4名年輕女子正在港鐵車站內，旁邊有3名警察與4女交談，另有一名男港鐵職員在場，路過的人都好奇張望。而影片畫面寫上「4位小姐姐因買了特價票而被港鐵職員發現，立馬報警處理」。

根據港鐵網頁，特價票（特惠單程票）適用於3至11歲小童及65歲或以上長者，相信影片中的4名女子並不符合使用資格。

根據港鐵網頁，特價票（特惠單程票）適用於3至11歲小童及65歲或以上長者。（港鐵網頁）

影片廣傳後，有人指涉事女子為內地人，但暫未能證實，不過已引起內地網民熱議。有人質疑港鐵小題大做，針對遊客，「港鐵針對她們」、「旅客不懂很正常吧？小題大做」、「其實旅客不懂正常，補個票就行了，報警是什麼心思」、「何必呢，都是同胞」。

不過其他內地網民反駁，「評論區看到很多人怪港鐵怪機器！真無語了！十多年來，那麼多旅客都能正價買票，優惠票種是給3歲以下65以上半價。機器都有標注」、「不管哪裏人，違規就處罰」。

港鐵回覆《香港01》表示，5月26日下午約4時30分，九龍灣車站客務中心接到5名女子求助，表示懷疑於鄰近商場被途人行騙，請職員代為報警；車站職員協助後，警方已直接與事主跟進其個案，強調事件與票務無關。

港鐵又說，留意到今天下午網上流傳一張懷疑是涉及上述事件照片，公司澄清事件屬於求助個案，與票務無關。

警方回覆《香港01》表示，九灣灣站港鐵職員幫手報案，指5名女子懷疑被詐騙，有陌生女子叫她們付款100元買鎖匙扣做慈善，但5名女子認為價錢高昂沒有購買，並向港鐵職員求助，要求協幫報案。警方到場調查，認為陌生女子沒有逼5名女子購物，事件轉誤會處理。