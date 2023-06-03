弟弟女友愈穿愈少布　低胸衫短褲露蜜桃臀　家姐驚見沙發一幕崩潰

天氣炎熱穿得清涼無可厚非，但如果家人的女友愈來愈少布，同性長輩看到恐怕都會覺得尷尬。台灣有人妻遇到難題，稱弟弟女友上圍豐滿，隨着天氣愈來愈熱，衣着愈來愈少布，一進門就脫剩吊帶或低胸背心，「短褲短到有時露出屁股蛋」，有一次回家開門更見到她躺在沙發上做抬腿動作，令她感到不自在，甚至想到丈夫在家中放假休息，和弟弟女友共處一屋，都會飄過不雅畫面。

帖文引來網民熱議，有人批評人妻保守，「自己腦補女友是穿來誘惑家人，再腦補先生對她有非分之想，還腦補他們趁你不在家擦槍走火」；但亦有人支持樓主，「不是所有女生都可以接受這種畫面出現在自己男友或老公身邊」，有理性網民則勸毋須太介懷，可以友善地叫對方穿上外套，或者向弟弟轉達意見。



人妻呻弟弟的女友隨着天氣愈來愈熱，衣着愈來愈少布。（《春嬌救志明》電影截圖）

樓主在「Dcard討論區」指出，父母已經分開，父親有1個三房一廳單位，他自己住其中1間房，樓主和丈夫由於新屋仍在裝潢中，所以亦暫住其中1間房，餘下房間則屬於已經投身職場的弟弟，大家一直相安無事，閒時更會在客廳看電視聊天。

弟弟大約去年底和1名女子交往，當時樓主「第一印象覺得算是會打扮的女生」，衣着比較豔麗，而且符合身型，雖然當時仍是冬天，但「她就會稍微穿有點低胸的」。樓主坦言當時「覺得有料哦」，但近期夏天到了愈來愈熱，弟女友過去數個月經常出沒在家中，也開始愈來愈少布，相比起樓主「穿寬鬆不露奶，頂多在家穿短褲，在客廳有時也還會用個小毯子蓋着腳」，但弟弟女友不時甫進門就說一聲「好熱喔」，繼而將「外面的罩衫或外套脫掉，剩一件小可愛（吊帶背心）或低胸背心，彈出肉彈那種」，而且「短褲短到有時露出屁股蛋」，對方顯得自在，當作在自己家中，樓主相信弟弟可能會為女友身材好而感到驕傲。

人妻呻弟弟的女友隨着天氣愈來愈熱，衣着愈來愈少布，令她感到不自在。（《春嬌救志明》電影截圖）

有一次樓主和家人回來，見到弟弟女友正在躺在沙發上做抬腿動作。雖然對方有禮貌地叫樓主做姊姊，而且和她搭話，但抬腿動作令樓主「眼睛都不知道往哪擺了」，而且根據女人第六感，我（樓主）也都會看看一旁的先生，雖然他都會裝滑手機，但想也知道不可能沒看到吧」。

樓主的工作時間正常，丈夫則是輪更，弟弟有時需要加班工作，其女友每月排班，所以有時丈夫在家中放假休息，樓主都會飄過不雅畫面，試過詢問丈夫「有看到她（弟弟女友）的奶嗎？」。丈夫都會說「沒有啊，我沒看她」，父親就沒有意見，反而想到兩人會否結婚，表示「反正弟弟要娶誰怎樣的人，也是他的自由」。

雖然弟弟女友表現得很有禮貌，但樓主仍然不滿其性感衣着。（《春嬌救志明》電影截圖）

帖文引來網民批評，紛紛留言指樓主，「小劇場會不會太多了？」、「都什麼年代了，還有這種穿布料少的衣服等於在誘惑別人先入為主的想法喔」、「又不是沒穿，不能妳保守叫人要保守啊」。

但亦有人支持樓主，指出「在別人家這樣就是白目⋯還真當自己家喔」，更有人反問「身為人妻看到別的女生在同一個空間裡多少會擔心，不是嗎？還是所有女生都可以接受這種畫面出現在自己男友或老公身邊？」。有網民持中立意見，認為樓主可以友善叫對方穿上外套，抑或向弟弟轉達意見，而且反正即將搬走，不用太介懷。