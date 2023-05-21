女友揹斜孭袋出街　男驚呼胸型明顯質問目的　遭女友1句KO無聲出

斜孭袋輕盈便攜，是不少男女快速出門的絕佳選擇，但有時女生揹起斜孭袋，容易令異性想入非非。一名心邪男生和女友出門口時，見到對方揹了斜孭袋，形容「胸型一覽無遺」，除了「手多多」之外，還「善意提醒」女友，但女友反駁一句，兩人繼續出門。帖文引來網民討論，有人自認「也有注意」，亦有人指出路上不少女生都揹斜孭袋，「對肩膀負擔比較小，你在意的話就幫女友揹」。



藝人張沛樂曾經揹過斜孭袋。（IG@charlottecheung107圖片）

樓主在「PTT討論區」發出帖文表示，打算和女友出門，最初在床上等候對方準備，隨後出門時就見到女友揹住斜孭袋，形容「這個胸部的胸型都一覽無遺」，「手多多」後指出「穿這樣太明顯了吧，是想給誰看？」但女友不以為意，反指樓主「只有你（樓主）會注意這個吧」，樓主無言以對，繼續和女友出門，在網上詢問「女孩會不知道側背包（斜孭袋）胸部很顯眼嗎？」、「女孩們也是（像女友）這樣想的嗎？」

樓主出門時就見到女友揹住斜孭袋，形容「這個胸部的胸型都一覽無遺」，「善意提醒」女友，但遭對方反駁。（Getty Images）

帖文引來不少網民討論，有人附和樓主，「哪只有你（樓主）注意這個，我也有注意」、「男生真的會看…畢竟的確很明顯」。但亦有網民認為樓主多管閒事，不少女生出街時都揹斜孭袋，「對肩膀負擔比較小，你在意的話就幫女友揹」、「穿着怎樣是個人自由，理當尊重」。