超狂捉姦片瘋傳！人妻抓小三不放　夫開車拖行20米　結局大快人心

【捉姦／婚外情】女子最怕遇上負心郎。內地河北一名人妻帶孩子逛街時，發現丈夫竟在車內與「小三」出軌，於是當場上前抓着車內「小三」頭髮想讓2人下車，沒想到丈夫竟然踩油門開車，把妻子拖行了20多米。不過妻子未有放手，邊走邊喊「抓小三，抓小三」，最終獲熱心群眾幫忙攔車，並把「小三」從車裏拉出來，而丈夫也在群眾見證下，承諾把車子，房子和孩子都給原配。事發影片於網絡廣傳，網民看後紛紛表示「大快人心」。



內地河北一名人妻帶孩子逛街時，發現丈夫竟在車內與「小三」出軌，於是當場上前抓着車內「小三」頭髮想讓2人下車，沒想到丈夫竟然踩油門開車，把妻子拖行了20多米。(影片截圖)

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綜合媒體報道，事發內地河北省石家莊市街道。當日人妻帶着2名孩子逛街， 其間發現本應正在上班的丈夫車子，竟停在馬路邊，令她感到奇怪，於是走上前查看，卻被眼前一幕震驚 ── 丈夫竟然在與「小三」約會出軌。

從影片看到，怒火中燒的人妻隨即抓着車內「小三」頭髮，逼丈夫與「小三」下車，然而2人堅持不下車，丈夫更不理會妻子的手伸入車窗位卡着，踩油門開車逃走，把妻子拖行了20多米。不過人妻未有放棄，仍然抓着「小三」頭髮不放手，並邊被拖行邊喊「抓小三，抓小三！」。

看到離譜畫面，路人群眾紛紛上前攔截丈夫車子，逼丈夫停車。(影片截圖)

看到離譜畫面，路人群眾紛紛上前攔截丈夫車子，逼丈夫停車。停車後，群眾和人妻合力把「小三」從車裏拉出，讓其「淨身出戶」，而男人在群眾壓力及見證下，承諾把車子，房子和孩子都給妻子。據報丈夫事後亦因涉嫌危險駕駛，被警員帶走調查。

網民看過影片紛紛表示「大快人心」，也有網民認為丈夫不理妻子卡車窗仍踩油開車做法等同「故意殺人」，「畢竟是夫妻，還真能狠下這個心」、「男人一旦出軌，什麼惡毒事都做得出來」、「出軌了一點愧疚感沒有，還這麼殘暴，這是想要原配的命啊？」、「不要說浪子回頭金不換了，他能背叛婚姻1次，也能背叛婚姻很多次，離婚過好以後的日子」。