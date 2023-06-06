有創意！學生7字表達滂沱大雨意境　老師竟打０分　網民：是人才

學生的想像力總是讓人意想不到！有台灣男生近日轉載1張學生答題照片，中文老師要求學生至少應用2種修辭手法描寫雨越下越大，學生跳出框框，以非一般思維寫了7個「雨」字，愈後的「雨」字中間的點愈多，用生動的意象展現由微雨至下滂沱大雨的情景。惟這並非一般常規答題方向，老師只能無情地打上大交叉及給予0分。



有台灣男生近日轉載1張內地學生創意答題照片。（facebook群組「爆廢公社二館」圖片）

該男生於facebook群組「爆廢公社二館」轉載照片，題目以簡體字打出，估計是內地學生的功課。老師要求學生「請描寫雨越下越大，至少應用兩種修辭手法」，該題滿分為10分。學生未有用一般的比喻、誇飾、對偶等修辭手法，而是利用跳脫思維寫出7個「雨」字，第一個「雨」字是正確寫法，隨後遞加「雨」中的雨點，第二個「雨」有6點，第三個有8點，寫到第七個「雨」字時，雨點已多至滿瀉出答題線。不過如此創意答題法未獲老師青睞，老師只冷冷地在旁打上大交叉及給予0分。

照片引起台灣網民熱議，不少人大讚學生有創意，是人才，若他作為老師，一定會給予創意分，「好幽默」、「字在漏水了」、「我感受到狂風暴雨」、「此生頗有意境，是個人才」、「人才啊，想像力是個好東西」、「我會給80分，有創意」、「給5分，他只用一種手法啊」、「誇飾法給過」、「被國語課耽誤的美術班高材生」。

有網民認為老師不應拘泥於死板的答案，給予0分會抹殺學生創意，「這沒幽默感的老師不行」、「我是老師就給過，因為這孩子有很認真在回答這問題，教育在於讓孩子思考，而非拘泥於死板的答案」、「一個有創意的人才被老師的分數抹殺了」、「這老師我給0分，這孩子我給滿分」。