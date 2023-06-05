噁心「衣蛾」清完又再出現　即睇徹底除蟲方法　衣服要完全曬乾

你有看過這種蟲嗎？



一名台灣女網友日前在家中的牆壁上發現這種神祕的蟲，她清潔過後沒多久又出現，讓她看了相當崩潰，不知道這到底是什麼東西。

於是PO上網求助網民們，不少內行人一看秒懂這是「衣蛾」，認為不太好根除。

點圖看看內行網友及《幸福空間》建議的徹底清除衣蛾方法：

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原PO在臉書「爆怨2公社」分享兩張照片，只見家中的牆壁上有好幾隻長條型的蟲，遠遠看像是一小塊水泥塊，近看還能發現這種蟲會蠕動，除了黏在牆壁上外，有的還會吊在天花板上。

原PO說才清潔牆面沒兩個月，但沒多久又出現，她不知道這到底是什麼東西，也不知道是怎麼出現的，只覺得看了相當噁心。

內行人一眼就秒懂這是什麼生物，「衣蛾幼蟲」、「衣蛾，吃衣服的，家裡要連根清除非常難」、「潮濕的地方都會有，衣蛾」、「衣蛾，會吃衣服。幼蟲用棉屑造窩，就像畫面中看到的這些是牠的窩，像寄居蟹一樣背著窩移動」、「房間太潮濕！這個很難根除，我之前遇過……真的累」、「通常看到一隻代表已經生一堆了」、「衣服如果有一個洞一個洞，可能就是牠咬的」。

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還有網友提出解決辦法，「請保持房間濕度50~55％」、「代表有衣蛾飛到你們家產卵，只要一旦家裡有了這種蟲，妳抽濕機要全開了，3～5天，整個家都要除，才有可能全除」、「善用樟腦丸跟抽濕機」、「去買樟腦丸回來丟吧，然後保持屋內乾燥」、「兩罐水煙悶一整天，剛好人出去玩一天，保妳整年不見這玩意」。

據《幸福空間》報道，家中若不想要見到衣蛾，只要簡單的3個步驟就可以輕鬆搞定，「衣物清洗晾乾」、「毛髮、棉絮清乾淨」、「樟腦丸、水蒸式殺蟲劑」，只要讓家裡的環境隨時保持清潔、乾燥、通風，就可以讓衣蛾完全消失。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】