玩大咗！老闆請飲「加料」甘蔗汁　員工2年後知真相尋仇釀悲劇

開玩笑開過頭竟招致殺身之禍！巴西1名老闆向員工進行惡作劇取樂，竟在給員工的飲料內加料，將自己的精液加入竹蔗汁內，讓被蒙在鼓裏的員工大口大口喝下。事隔兩年，受害員工無意中獲悉自己曾飲下老闆加料蔗汁，嬲到找對方算賬，兩人發生激烈爭執，員工用刀刺向老闆，對方最後傷重不治。



49歲公司老闆卡瓦爾坎特請員工飲加料甘蔗汁，招致殺身之禍。（網上圖片）

綜合外媒報道，今年5月2日巴西發生謀殺案，死者是49歲公司老闆卡瓦爾坎特（Edivan Alves Cavalcante）。事件起因是卡瓦爾坎特在2年前作了一次惡作劇後果。他為了整蠱員工，將自己精液加入甘蔗汁之中，然後給不知情的34歲員工梅洛（Mauricio Roger Rodrigues Melo）大口大口喝下。

事發2年後，梅洛雖然已經離職，但無意中從舊同事得悉事件真相，他無法接受自己如此被對待，勃然大怒，於是前往找前老闆算賬，其間兩人發生激烈爭吵，梅洛失控持刀刺向前老闆，對方緊急送醫救治，但最終傷重不治。梅洛於案發後立即逃走。

員工梅洛在2年後知道真相，憤而找前老闆尋仇。（網上圖片）

巴西警方以涉嫌謀殺通緝梅洛，最後在他的住所附近叢林找到他，並在他身上搜出2把刀，立即替他戴上手銬腳鐐拘捕他。警員還透露，梅洛接受調查時面對被指控謀殺前老闆，表現得異常冷漠。案件仍在調查當中。