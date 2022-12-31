死過翻生！漁夫墮海漂流4小時　爬上浮標2天奇蹟獲救：以為會凍死

遇險也不要放棄希望！巴西1名漁夫於聖誕節晚間獨自出海捕魚，竟不幸遇上大浪，意外跌入冰冷的海水中。不管他怎樣努力，始終游不回船上，反而被海浪推到更遠。萬幸的是他竟然被海浪帶到1個浮標附近，於是他奮力爬上去，並在浮標上浮沉了2天，最終成功獲救。



巴西43歲漁民蘇亞雷斯墮海失蹤2天後，被其他漁民發現在浮標上待救。（Twitter影片截圖）

綜合外媒報道，事發於周日晚間（25日），巴西43歲漁民蘇亞雷斯（David Soares）獨自登上小艇出海釣魚。他從里約熱內盧東北面的海灘出發，途中遇上湧浪，他一時不慎失足墮海。盡管他拼盡全力試圖游回岸上，卻被巨浪推向更遠的海面，始終無法返回岸邊或船上。他意識到向岸邊游去的想法只是白費力氣，「最後我決定讓自己順其自然，少浪費一些能量」。

為免消耗體力，他決定隨水漂流，並脫下身上浸泡得沉重的多餘衣物，最終在漂流了4小時後，他看見了位於Açu港口對開海面的1個巨型信號浮標，於是他奮力爬上浮標等候救援。而另一邊廂，蘇亞雷斯的家人在發現他失聯後焦急萬分，他們先是找到附近的漁民們請求幫忙，又請巴西海軍出動尋找蘇亞雷斯。

經歷過生死劫難的蘇亞雷斯坦言希望成為更好的人，亦會用不同的目光看世界。（Twitter圖片）

直至27日，熱心的漁民開着漁船在海面尋找蘇亞雷斯，其中1名男子遠遠地見到浮標上赫然站着個人，竟然就是在浮標上浮沉了整整2天的蘇亞雷斯，漁民們都感動得哭出來。他們發現蘇亞雷斯出現脫水症狀，於是通知海警協助將他帶回岸上治療。而蘇亞雷斯獲救後仍不忘調侃「他們全都在哭」。事實上，蘇亞雷斯心中也很是激動，「我很多次都以為會凍死在海上，直至獲救那刻」。

治療了短短1日，蘇亞雷斯就已經恢復體力，更重返海上工作。經歷過生死劫難的他坦言想法改變了，「有了第2次機會，我將以不同的眼光面對人生及成為一個更好的人」。

（綜合）