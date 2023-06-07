離譜！夫婦在飛機托盤桌幫嬰兒換尿片　糞味充斥機艙　空姐咁處理

帶嬰兒坐飛機實非易事，但想其他乘客體諒前，自己也應先顧及他人感受吧。國外有女乘客坐飛機時，遇到帶着嬰兒的父母將托盤桌當成「換片板」，竟直接在座位上幫嬰兒換尿片，糞便的味道令到附近乘客感到不適，該名女子甚至跑到洗手間狂吐。之後，她要求那對父母到洗手間更換尿片，卻反被責罵沒有同理心。



國外有女網民坐飛機時，遇到有夫婦將飛機托盤桌當成育嬰室換片板，直接在座位上幫嬰兒換片。（GettyImages）

國外有女網民在Reddit上發帖抱怨，表示自己本來就會「暈機浪」，因此日前乘搭飛機前，已提前服用藥物。而她座位前方坐着一對帶着嬰兒的夫婦，其間，嬰兒突然排便，該對夫婦竟將飛機托盤桌當成育嬰室換片板，直接在座位上幫嬰兒換片。糞便的臭味即時充斥機艙內，坐在他們後排的樓主首當其衝，難忍噁心的她甚至跑到洗手間狂吐，這才發現原來洗手間內設有換片板。

其實，他們的座位旁邊正好就是洗手間，但那對夫婦卻不打算在洗手間處理嬰兒排泄物。不過樓主當時並未有多言，只默默忍下。但數小時後，她聽到該對夫婦打算再次在座位幫嬰兒換片，於是她即時請對方到洗手間更換，「而不是讓飛機上的每個人都聞到這種氣味」。

樓主要求對方到洗手間幫嬰兒換尿片，卻反被責備沒有同理心。（GettyImages）

可是，她的要求卻引起了那位媽媽不滿，對方更批評她不懂帶嬰兒旅行的壓力。樓主表示她能理解嬰兒坐飛機會感到恐懼及壓力，但始終認為他們不應在托盤桌上換片，於是向空姐反映，並由空姐出面請求該對夫婦到洗手間幫嬰兒換片。隨後，機組人員亦在機上廣播，要求乘客如需幫嬰兒換尿片，應到洗手間處理。

帖文引起網民熱議，不少人批評該對夫婦行為自私無禮，沒有公德心，「想到要在換尿片的托盤桌上吃喝，就令我想吐」、「他們的所作所為令人作嘔」，也有人批評他們以帶嬰兒旅行有壓力當藉口，「父母帶著孩子搭飛機的確不易，但這不是藉口，尤其是當廁所有換片板的時候」、「大多數飛機廁所都非常小，在裏面幫嬰兒換尿片的確有難度。但為了機上其他人，你仍然必須這樣做」。

（Reddit）