10歲男童盜走SUV揸大膽車！高速公路狂飊　警方揭背後原因藏洋蔥

年紀輕輕就無牌駕駛也太大膽了吧！較早前美國有男童涉嫌危險駕駛被捕，他不只盜用車輛，駛上高速公路，被警方發現後仍不停駛，雙方更展開追逐之戰，男童最終被截停時揭露原因，原來他一直與親戚同住，因為過於思念母親，所以才會想開車去找對方。男童現時被帶到少年拘留中心，暫未能確定他會否面對任何刑事指控。



美國有男童盜用車輛，並駛上高速公路，被警方發現後仍不停駛，雙方更展開追逐之戰，過程驚險。(Twitter@MSP Third District)

引述外媒報道，美國密西根州（Michigan）薩吉諾（Saginaw）警方在5月27日接獲通用汽車公司車載安全和安保通信服務OnStar的電話，指有車輛被盜，而該車輛當時正在高速公路上急速駛向南方，數名同樣駛至高速公路的司機亦通知警方，他們發現被盜車輛上有名小童，他正以危險魯莽方式行駛。

警方表示，相信男童是從比尤納維斯塔鎮區 (Buena Vista Township) 某住宅偷走一輛2017出產的SUV汽車，而他們隨後在柏奇倫（Birch Run）附近發現該架車輛行蹤，並試圖截停對方。儘管警車當下已開啟警示燈和警報器，但該男童沒有停車，仍繼續前進。

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圖片所示，男童由最初行駛右線，之後向左移動，其後再轉回右線，企圖避過警方追捕，最終警方唯有使用遠程控制程式將車輛強制停下，才令它緩緩撞上防護欄。據悉，當時身材矮小的男童爬出車外，曾試圖逃跑，其後不敵追捕被警方擒住。

警方透露消息指，這名10歲男童身高還不到152厘米，他一直與親戚同住，而他亦承認盜竊車輛，解釋因他很想念母親，故想開車到底特律（Detroit）找對方。

該10歲男童因為一直偕親戚同住，表示很想念母親，所以才會想開車去找對方。（示意圖，非當事人／GettyImages）

所幸事件中沒有人因為他危險駕駛而受傷；而被盜的SUV車輛只受到輕微損壞。涉事男孩現已被帶到薩吉諾少年拘留中心，目前暫未能確定他會否面對任何刑事指控。

（綜合）