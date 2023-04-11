沈可婷案│疏忽駕駛撞死8少年　終極裁決判無罪　首發言向家屬道歉

「沈可婷」這名字去年登上Google熱搜，今日又登榜上有名，她是轟動馬來西亞的8死車禍案被告。2017年只有22歲的她，凌晨3時半駕車回家途中，撞上一群在飆「蚊型車」的少年造成8死。她兩度被判無罪，去年她被改判疏忽駕駛導致他人死亡罪成，即時入獄6年，她隨即決定上訴。



網民一面倒力撐沈可婷，還發起逾150萬人的聯署聲援。事件轟動6年，今日（11日）迎來最終幕，上訴庭頒下「終極裁決」，判沈可婷無罪釋放，控辯雙方不得再上訴。上訴庭法官在庭上問到控方語塞，認為控罪的欠缺證據，下判時還告訴沈，「你現在自由了」。



沈可婷獲釋後首度在傳媒面前講話，向死者家屬道歉，顫抖地讀出8名死者名字，明白道歉無法令人釋懷，「但我想告訴你們，我也承受着這悲劇的痛苦」，她開車導致有人死亡，但不是故意的。



高庭宣判後，網民發起了多個網上聯署聲援沈可婷，已有逾150萬人簽署支持。（change.org截圖）

「蚊型車8死案」在馬來西亞及華語世界引起轟動，2017年2月18日，當年22歲的沈可婷凌晨3時20分在新山內環公路開車，撞上一群突然駛至的「蚊型車」群，導致8名少年死亡，年齡介乎13至16歲。經歷2年審訊後，她兩度被判無罪，但新山高庭去年4月13日推翻無罪判決，裁定她有罪入獄6年、吊銷駕照3年。沈隨後上訴，網民一面倒支持，還發起逾150萬人的聯署。

沈可婷案│開車撞斃8名蚊型車少年 馬國女判囚6年獲百萬網民聲援

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案件日前在上訴庭開審，上訴庭三司向控方確認，高院定罪是基於被告犯下何種罪行，是「魯莽駕駛」還是「危險駕駛」，控方副檢察司沙菲克指高院裁決是同時考慮「魯莽或危險駕駛」，辯方則主張將兩罪混為一談，會出現「數罪併罰」，控狀重疊，被告在審訊過程中被誤導。

庭上控方被問到語塞，被質疑論點有問題，例如控方指車禍前曾有交通工具經過，說明可以「不快」的車速駛經，但又指證人說不出是何種交通工具。而且上訴庭問及凌晨3點20分，在公路上騎蚊型車是否合法時，控方始終不作回應。上訴庭指意外發生在「眨眼之間」，現場是斜坡、視線黑暗、有樹木遮擋，被告不可能預知前方會突然出現30至40輛單車，「即使是最完美的駕駛者，若在公路上看見有貓出現，可否馬上煞車避開？」。

而且，意外發生前兩天，警方已收到公眾投訴，到該地展開打擊蚊型車的行動，案件調查人員自己作供亦承認，有關危險情況是蚊型車引起的。即警方針對蚊型車調查時，已知道在公路玩蚊型車很危險，但控方一直主張沈可婷干犯危駕「100%有罪」，還偏向蚊型車完全無問題，「我們要維護法律，因此我們需要誠實」。

案件今日下達「終極裁決」，控辯雙方不得再上訴，最終上訴庭三司一致同意，案件控罪有缺陷，三司之一拿督哈達麗雅先對事故中8名死者的家屬表示同情，但法庭需要在發現司機有過失的情況下才能判有罪，控方出現「數罪並訴」情況，控罪有缺陷又缺乏表面證據，罪名不可能成立，判沈無罪釋放。哈達麗雅還告訴沈可婷「你現在自由了」（You are now a free person）。

上訴庭三司之一拿督哈達麗雅在庭上問到控方語塞，最後告訴沈可婷「你現在自由了」。（法院圖片）

沈可婷獲釋後，首次在傳媒面前發言，顫抖地讀出8名死者名字，同情死者父母失去孩子的傷痛，承認是她開車導致他人死亡，但她不是故意造成的，「每時每刻我的生命和思想都被那晚發生的不幸事件困擾」，這感覺會維持到她死的一天。

她續指，6年來都在反思死者在可能的世界裏如何和家人過生活，說什麼都不足以為他們生活帶來平靜、不會將死者帶回他們懷抱，「但我想告訴你們，我也承受着這悲劇的痛苦」。道歉無法令人釋懷，但她仍想向死者家屬真誠道歉。

什麼是蚊型車?

飆蚊型車（改裝單車）是當地年輕人流行的特技單車活動，大約始於2001年，玩家會將身體趴在單車、抬起雙腳減低風阻，看起來像在吸血的蚊子，而且很多都是改裝到沒有煞車裝置、細車架、調低手把、沒車燈等。當地有許多影片介紹這種活動，由於玩家會到公路飆車，嚴重影響其他駕駛者及交通安全，當地人甚至認為玩家真的像蚊子一樣煩人，又會稱呼這些年輕人做「蚊型車黨」。



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（綜合）