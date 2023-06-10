最悲4死兇案！外婆煮麵落毒　女兒及3幼孫中毒身亡　背後原因超慘

【照顧者悲歌】俄羅斯發生恐怖4死謀殺案，而兇手竟是看來十分慈祥的外婆！這宗慘劇起源於外婆喪夫後頓失生活依靠，有感難以獨力照顧患有嚴重腦痲痺的23歲女兒及其3名3至7歲的年幼孫兒，於是煮麵時在鍋中下毒，導致2名年幼孫兒當場死亡，女兒及7歲孫子則留醫1天後不治，外婆早前因謀殺罪被判入獄19年。



50歲外婆莉迪亞因丈夫車禍身亡，有感無法獨力撫養23歲患有嚴重腦性麻痺的女兒及3名孫兒，因此煮麵時在鍋中落毒殺死女兒全家。（網上圖片）

綜合外媒報道，這宗慘劇發生於2021年12月11日，犯人竟是50歲的外婆莉迪亞（Lidia Shiryaeva），她因丈夫車禍身亡受到嚴重打擊，加上要獨力撫養23歲患有嚴重腦性麻痺的女兒及3名孫兒，有感身負重擔，難以再照顧他們，因此在煮麵時在鍋中落毒，殺害女兒全家。

莉迪亞讓女兒和孫兒們吃下有毒的麵，雖然她當時親自召喚了救護車，但3歲和5歲的孫女當場證實死亡，女兒和7歲的孫兒送往醫院搶救1天後終告不治。

警方初時調查時以為是食物中毒意外，不過因莉迪亞並沒有中毒而起疑，經一番調查後發現她有極大嫌疑，查問過程中莉迪亞終坦白承認罪行，指自己從丈夫的車上取早已準備她的毒藥，趁着孫子們玩耍時不為意，將毒藥倒進麵鍋裏，把女兒及3名孫兒全部毒殺。

案件在今年4月進行審訊，上月法官因莉迪亞涉及的謀殺罪，判處她入獄19年，不過預料莉迪亞的律師可能會提出上訴。