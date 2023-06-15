離譜婚鬧！伴娘被綁電線杆腳邊點燃鞭炮　驚險片段惹議政府介入

再有離譜婚鬧片段流傳！內地社交平台瘋傳影片，顯示雲南日前1場婚禮上多名伴娘遭伴郎團以膠帶綁着雙手於電線杆上，再於腳邊點燃鞭炮，伴娘只能以雙手掩面躲避濃煙，場面危險。相關片段引來網民討論，紛紛狠批婚鬧行為低俗又過分，甚至觸動當地政府人員介入，表示會核實事件真確性以及發生的地區。



內地社交平台瘋傳婚鬧影片，顯示雲南日前1場婚禮上多名伴娘，遭伴郎團以膠帶綁着雙手於電線杆上，再於腳邊點燃鞭炮，伴娘只能以雙手掩面躲避濃煙。（上游新聞影片截圖）

相關婚鬧片段被上載至抖音平台，畫面顯示拍攝日期為上周五（6月9日）。畫面可見，有身穿長裙伴娘遭多名身穿西裝伴郎從跑車車尾箱拉出，其後被對方以膠帶綁於電線杆上，有伴郎其後於伴娘腳邊點燃鞭炮後跑走，現場隨即冒出白煙，伴娘則只能抱着電線杆掩面躲避。

另一影片可見，至少2名伴娘同被綁於電線杆上，多名伴郎將已點燃的鞭炮從遠處扔向伴娘腳邊，兩人只能緊抱並低頭躲避，情急之間其中1名伴娘不禁「爆粗」驚呼。

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相關影片曝光後即引來瘋傳討論，網民紛紛狠批婚鬧行為低俗又危險，隨時樂極生悲，「這哪是風俗，是找藉口作惡」、「這些人就沒動過腦子嗎？好好的喜事想搞出血光之災？」、「胡鬧，堂而皇之的耍流氓！必須嚴懲」、「放鞭炮都知道提醒小孩跑遠點，成年人就可以綁着炸啊？婚禮不是法外之地，建議報警」。

片段亦獲得多個省市媒體中心官方帳號轉載，有內媒記者周日（6月11日）致電雲南曲靖市政府辦公室，工作人員稱對事件並不了解，而當地公安局指揮中心指，沒有收到類似報警或求助。當日下午，曲靖市麒麟區政府辦公室工作人員表示，已經收到市政府辦公室詢問，正在核實事件是否於該區發生，當地富源縣政府辦公室人員亦稱將核實有關事件。

另一影片可見，至少2名伴娘同被綁於電線杆上，多名伴郎將已點燃的鞭炮從遠處扔向伴娘腳邊，兩人只能緊抱並低頭躲避。（上游新聞影片截圖）

有在曲靖從事婚禮策劃的業界人士表示，在農村從事家庭婚嫁策劃服務10年以來，見過不少新人以及親友進行婚鬧，但強調將人綁於電線杆的行為並非當地風俗，而且以往也未曾見過有人扔鞭炮，「受外地的一些短視頻影響，就會弄一弄，在五、六年前就有了。（一般）用膠帶纏在一起，弄一弄就完了，還沒有見過扔鞭炮去炸的」。

該業界人士又指，現時大多婚禮也沒有婚鬧環節，即使有也不會如影片般過分，「說實話我們確實也挺反對，婚鬧在我們這邊不算多，我知道城裏邊肯定是不會有這樣的情況，都是文明接親」。他認為，婚鬧程度主要取決於新人如何引導親友，「有些新人就會去阻止，有些新人就覺得說這個挺好玩的，然後又非常的熱鬧，就不會去阻止」，但目前未聽聞有人因而投訴或報警，「可能伴娘也默認這個事情，就是大家鬧一鬧，有些就是無奈，只要沒傷到自己，也是礙於跟新人的關係，也不好去報警處理」。