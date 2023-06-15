好友4度激戰老婆　綠帽夫索償獲妻自揭偷情史助攻　奸夫下場慘了

話就話「朋友妻不可窺」，但有人認為「朋友妻咪走雞」。一名台男「唔熟唔食」，和朋友的妻子發展婚外情，4次到汽車旅館開房發生關係，隨後朋友驚揭戴綠帽，氣得向他索償60萬新台幣（約15萬港元）。法院一審判台男須賠償20萬新台幣（約5萬港元），惟他上訴時拒絕承認曾與朋友妻子發生關係，女方因而於庭上指證台男下體「不是直的」，以證兩人曾發生婚外情，法官最終判處台男再賠償40萬新台幣（約10萬港元）。



台灣一名男子和朋友的妻子發展婚外情，四次到汽車旅館開房發生關係。（Getty Images）

根據判決書，「被派帽」的詹姓男子和妻子2013年結婚，吳姓男子則是詹男好友，但吳竟然向詹妻出手，於2020年8月至9月期間四度前往汽車旅館約會，「足跡」遍布台北、桃園、台中和嘉義，過夜期間甚至發生性關係。其後詹男揭發事件，妻子寫了悔過書交代外遇過程，詹男藉此向吳男提告，索償60萬新台幣（約15萬港元）。

案件經過一審後，台北地院法官判處吳男須賠償20萬新台幣（約5萬港元），但詹男供稱，一審結束後，由於雙方沒有簽署保密協議，所以再度發生爭執。吳男更威脅「拜訪家人並告知他們這件事情」，詹男認為對方沒有悔改，於是提出上訴。

案件上訴至高等法院，雖然吳男供稱從來沒有和詹妻共赴汽車旅館開房，但詹妻指證，吳男的右上臂有日式鬼怪刺青，甚至下體勃起時不是直的。

人妻指證奸夫下體勃起時不是直的，成為關鍵證據。（Getty Images）

另外，在提出上訴前，詹男曾經傳送訊息和吳男對質，「你好像都不覺得睡人老婆是錯的，怎麼睡人老婆後被告，看到判決賠點小錢，本性就出來要囂張一下了？用這名目要來找我家人，你好像完全不知道悔改」，當時吳男回答「你誤會了，這不是囂張，真的。這叫自保，懂嗎？」。

合議庭認為，詹妻對吳男刺青的描述十分清楚，加上吳男並未否認相關身體特徵，認為雙方的確有過肢體親密接觸，所以女方才能準確說出刺青和私密部位特徵。加上吳男面對詹男提及他和詹妻發展婚外情一事，沒有出言反駁，最終決定不採納吳男口供，認定他和詹妻曾有不當往來，應該再賠償40萬新台幣（約10萬港元）。換言之，連同一審判決結果，吳男總共須賠償60萬新台幣（約15萬港元），即是詹男最初的索償金額。

（綜合）