帽事！父驗DNA證細仔非親生揭妻出軌　大報復後驚覺做錯結局逆轉

外國一名育有兩名兒子的爸爸，驗DNA發現其中一名兒子並非他親生，揭開妻子曾出軌的秘密，為此傷心欲絕的他，實行連串報復行動，可是很快他便意識到自己大錯特錯，事件發展出乎意料。



國外1名父親因小兒子長相不似自己而驗DNA，結果發現對方並非親生。（GettyImages）

綜合外媒報道，一名外國男子在社交平台發文，指自己數年前工作十分忙碌，每次出差要兩、三個月，且有整整2年時間都是過着這樣的生活，加上與友人經營副業，全靠妻子照顧家庭。有一次他在國外出差，收到妻子懷孕喜訊，讓他感到意外驚喜。

後來他不再需要出差，兩名兒子也漸漸長大，很多人也說大兒子長相與他十分相似，但小兒子則不似他。直到有一天他意外發現妻子與友人的曖昧對話，揭發兩人不倫關係。

樓主與妻子對質卻不獲回應，他於是私下做DNA測試，檢驗結果證實了他的想法，小兒子真的並非他親生，「發夢也想不到這些事情會發生在自己身上」。今次他拿着DNA結果質問妻子，對方不得不承認曾與樓主朋友出軌，令樓主當下崩潰。

樓主報復出軌妻及朋友後覺悟，最後決定繼續撫養小兒子。（示意圖，GettyImages）

經過一段時間思考，樓主恢復理智後，以平靜的心情致電友人，告知對方有一個兒子，並將兒子「歸還」對方，隨後向妻子提出離婚，他一心想着報復2人，要2人為自己的錯誤付出代價。

樓主原來以為報復過後會讓自己好過一點，可是他卻開始想念以前與小兒子一起的快樂時光。當他順路去探望小兒子時，小兒子給他一個擁抱，並詢問什麼時候可以回家，當下讓他淚崩，於是他明白到是不是親生並不重要，因為他愛小兒子：「我只要我的孩子們快樂」。最後他和妻子以「室友」身份生活，雖然不是夫妻關係，但雙方一起撫養孩子。