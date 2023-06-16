搭港鐵乘客紛躲避　地盤工人感嘆：仲要擺個嫌棄樣　1句回應獲讚

職業無高低之分，每個行業都對維持社會運作非常重要。最近1名建築工人就在網上發文，表示早前有日下班時間，他走進人頭湧湧的港鐵車廂中，其他乘客不但「好似撞鬼」般走避，甚至擺出「嫌棄樣」，讓他既無奈又生氣，直言「我想講你住緊層樓分分鐘我有份起㗎，阿姐！」，引來網民大讚。



最近1名建築工人在網上發文，稱早前適逢下班時間乘搭港鐵，他只好走進人頭湧湧的車廂中，結果其他乘客不但「好似撞鬼」般走避，甚至一臉嫌棄。（《做工的人》劇照）

樓主於香港討論區以「地盤佬應否搭地鐵？」為題發文，表示因為於建築地盤工作的關係，平時下班後會盡量避免到人群聚集的地方。早前某天結束工作後，剛好是下班的交通高峰時段，大批市民乘搭港鐵，他只能走進擠擁的車廂中，但其他乘客的反應卻讓他非常憤怒，「個個見到都好似撞鬼咁行到幾仗遠，OK都無問題嘅，但仲要擺個死人西面嫌棄樣出嚟」。

樓主氣得在文中直言：「我想講你住緊層樓分分鐘我有份起㗎，阿姐！」霸氣的言論引來不少網民稱讚，紛紛留言安慰樓主，又感謝其付出，「總會有啲以為自己係天上人，但佢又唔諗下自己咪又係一齊搭地鐵」、「狗眼看人低，若冇呢啲工人做辛苦工，住都無得住啊，大家也是人」、「師兄，點解做地盤唔可以搭地鐵？唔係你哋好天曬落雨淋，香港邊有咁多高樓大廈、大型商場，感謝！」。

眼見乘客的反應，樓主氣得在文中直言，「我想講你住緊層樓分分鐘我有份起㗎，阿姐！」。（《做工的人》劇照）

不過，也有網民認為假如基於衛生和氣味問題，行開幾步也在所難免，加上現時部分地盤設有淋浴設備，認為樓主也可以更換衣服，以免雙方尷尬，「唔係話歧視，而家天氣咁熱，如果你隔籬有個臭到嘔嘅人畀邊個都會行開啲啦」、「換件衫就可以，自己都舒服啲啦」、「有地盤有得沖涼，冬天有熱水，大部分工人都沖完涼先收工，收工一定換晒乾淨衫」。