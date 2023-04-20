地盤工瞓機場被港男公審：嚇親旅客　1關鍵令網民同情：咪批鬥！

去機場不時見到有人躺下休息，若是工友就要罪加一等？有港男今午（20日）在社交平台上傳照片，拍到2名工友身穿反光衣在機場座椅躺下休息，批評「接機大堂可以讓民工倒臥休息」，會嚇怕遊客。未料他公審不成反捱轟，許多網民留言力撐工友，並留意到2人還特意脫下工作鞋及戴上口罩，「人哋鞋都除埋怕整污糟啲地方呀」，只是想在公餘時間休息。更有人認為樓主矛頭應該指向相關承辦商，「如果僱主有畀地方佢哋休息，使俾你影？」。



有網民拍到2名工友躺在機場大堂休息，認為會嚇倒旅客。（fb群組「香港時事」圖片）

工友在機場內休息引起不滿！樓主今午在facebook群組「香港時事」上傳照片，顯示2名工友身穿反光的黃色及橙色上衣，脫下工作鞋躺在座椅上休息，疑已睡着。他批評香港機場為何會讓工人睡在大堂，「接機大堂可以讓民工倒臥瞓覺，會唔會嚇親西方第一次來港的旅客？」。

帖文引起熱議，但網民群起批評樓主不應拍照公審，「香港唔叫民工，係叫地盤佬」。另有不少人留意到工友已經脫下鞋子，「人哋鞋都除埋怕整污糟啲地方呀，做工人唔一定無文化，以為自己有文化最可怕」，而且工友睡覺仍戴上口罩，不解樓主為何仍拍照上傳，「啲地盤佬喺度休息，我覺得冇太大問題嘅，因為佢哋工作好辛苦架，俾人哋食飯時間抖下囉，唔好批鬥人啦」、「人哋為香港基建出力，你就係到扮道德X！」。

網民形容在附近工作的工友，「日日露天30幾40度，食飽飯休乘下，咁都要批鬥，你肯定未試過嗰種辛酸」。有人解釋地盤好多時沒位置休息，「一個換衫嘅地方都未必有，唔好話休息位。好心啦，咁樣都要話？咁樣畀你影完出嚟佢哋又唔使休息㗎啦，到時真係唔知邊到可以抖㗎啦」。

部份網民認為矛頭應該指向承辦商，他們未有為工友安排好休息地點，「如果僱主有畀地方佢哋休息，使俾你影？」、「你估佢哋又好想瞓大堂咩……歸根究底，都係地盤安環部做得差」、「承建商應該安排一個地方畀工人休息」。

惟也有任職建築工的網民指，「地盤大把地方休息，不過冇冷氣同多蚊啫」、「我做地盤嘅，我就一定唔會咁樣瞓入機場，最多去啲牆邊地下坐低捱住瞓，自己都驚整污糟人哋啲地方」。

（綜合）