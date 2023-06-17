正印變家傭！無恥夫出軌逼3人行　妻1原因悲洗小三內衣褲忍足7年

出軌已經過分，甚至半強逼「三人行」，簡直人神共憤。有人妻憶述自身悲慘經歷，指數年前成功捉姦，但丈夫竟然提出「選擇題」，不是離婚，就是安排「小三」搬入同住，人妻因捨不得孩子，唯有選擇後者，自此淪為家傭忍受7年，不但為小三煮足三餐，而且連內衣褲都要幫手洗，最終人妻無法忍受，和老公攤牌離婚，而且開足條件包括追索贍養費，最終如願離婚，「簽完字後發現生活是如此的美好，接下來會為了自己好好過下去」。帖文引來不少網民祝福，「終於熬到孩子大了，辛苦了！好好享受人生！」



樓主揭發丈夫有婚外情，但丈夫竟然提出「選擇題」，不是離婚，就是安排「小三」搬入同住。（Getty Images）

慘做家傭7年的樓主在「匿名公社」發文表示，數年前捉到老公有外遇，但對方「說不是我們倆離婚，就是小三搬進來跟我們一起住」，樓主考慮過孩子出生後，丈夫一直毫不理會，只會提供生活費用，所以如果離婚，擔心自己未必得到孩子的撫養權，一旦交由丈夫照顧，樓主也不放心，她為了小朋友被逼接受讓小三搬入同住。

難受的生活從此展開，樓主形容小三搬來後，「我的惡夢來了」，對方「每天叫我做東做西，還要煮三餐給她吃，連她的內衣褲也叫我洗，還有一些有的沒的」。樓主足足忍了7年，但到最後真的無法再忍受，於是和丈夫攤牌離婚，甚至「開了一些條件跟要了贍養費」，丈夫為了小三而統統答應，最終成功離婚。樓主形容「簽完字後，我發現生活是如此的美好，接下來我會為了自己好好過下去的」。

樓主為了孩子而讓小三搬入同住，自此淪為家傭忍受7年，不但為小三煮足三餐，而且連內衣褲都要幫手洗。（電影《82年生的金智英》劇照）

帖文引來不少網民討論，有人認為樓主應該當初就該離婚，「他都外遇了，小孩判給妳的機率很高吧，雖然還有其它考量，但當初就該離了，竟然就這樣忍受7年…」，有網民更揚言「你也厲害，可以替小三做事，是我早就在飯菜裡放瀉藥，讓他們兩個天天拉，內衣褲天天給他吐痰，晚上兩人睡覺，故意敲門找麻煩」，亦有不少網民祝福樓主，「終於熬到孩子大了，辛苦了！好好享受人生！」、「讚，加油」。不過有網民錯重點，「之後都沒人幫他們做家事了，不知道會不會請傭人？」