大埔$35兩餸飯驚現鮑魚！2隻當一餸不加錢　網民卻驚多於喜

近年兩餸飯成為城中名物，「解決」了不少人的午晚餐，最近有網民就發文分享，指大埔1間35元兩餸飯店，竟提供鮑魚予客人選擇，2隻鮑魚當作1餸，更不需要加錢，讓樓主直呼「很滿足」。惟帖文後來被分享至網上討論區，卻有不少網民認為根本毋需驚訝，又指店方取得鮑魚的成本其實很低，稱「急凍死貨，批發$2一粒」、「兩餸飯通常食倉底霉晒嗰批」。



最近有網民發文分享，指大埔1間兩餸飯店提供鮑魚予客人選擇，2隻鮑魚當作1餸，更不需要加錢，讓他直呼「很滿足」。（facebook圖片）

1名網民日前在facebook群組「香港兩餸飯關注組」發文，表示自己於大埔1間兩餸飯店消費，才發現店內竟有鮑魚出售，甚至不用加錢便可當作其中1餸，興奮稱「鮑魚不加價，雖然得兩粒，仍然覺得很滿足」。帖文下亦有部分網民大讚店家有良心，留言指「街市都唔止呢個價」、「老闆仁心宅厚，街市都要10蚊隻」。

帖文其後被轉發至連登討論區，惟大批網民卻認為該名顧客大驚小怪，紛紛表示並非所有鮑魚均屬貴價貨，除非店家選用次等急凍貨，否則便是蝕本生意，「鮑魚本身就唔值錢，乾鮑貴係因為工序多先變成貴價食材」、「鮑魚值得咩錢，班窮X以為只要係鮑魚就高價食材」、「鮑魚其實好粗生，仲可以人工養殖，鮮鮑早就唔值錢」、「最平見過6蚊，正常10蚊起，呢啲一定係急凍」。