盆菜即係兩餸飯！連登仔自覺做咗水魚：最低消費$800，仲要凍冰冰

踏入農曆新年，不少人都會吃盆菜應節。不過有連登仔就在討論區上發文，稱自己拿着盆菜經過兩餸飯店時，感到自己「做咗水魚」，因為盆菜的菜式與兩餸飯差不多，認為只需要買多個兩餸飯，並選擇不同菜式，就已經是一個盆菜，但盆菜的最低消費卻達到800元，而且「凍冰冰、自己煲飯、自己加熱，重要自己去買飲嘢！」。



有網民在討論區上發文，認為兩餸飯的性價比盆菜高得多。圖為示意圖片。（資料圖片）

該名連登仔在討論區上以「拎住盤菜，經過兩餸飯舗」為題發文，說盆菜用料包括切雞、火腩、芋頭、豉油王蝦、炆蓮藕及冬菇，只需要去便利店加購買兩份豬皮魚蛋」即可。「（盆菜的菜式）全部雙餸飯舗都有」，「根本（盆菜）就係買10個餸嘅雙餸飯，（兩餸飯）最多收你三舊水，重送1 Pack汽水」。他亦批評盤菜性價比低、需要自行加熱、不連飲品，「最慘係，開年飯又要食盆菜」，強調「食緊盆菜嘅朋友，其實大家食緊兩餸飯咋！」。

帖文引來不少網民留言及表示認同，「鮑魚都係cheap鮑，蠔豉又唔係貴嘢，海參花膠要畀貴成倍價錢先有，鮑汁就係蠔油加味精水，真係搵笨之首」、「真，樓下兩餸飯又海參又鮑魚又豬手又黃金蝦，淨餸一味都係40蚊，10餸都係400蚊，點解會有人成千蚊買盤菜？」、「認真，頭先買咗10個兩餸飯扮自己煮，個個都話好食」。