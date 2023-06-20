洋蔥！女子意外癱瘓12年欲輕生　丈夫悉心照顧以愛感動：不會放棄

婚姻承諾包括「不論健康或疾病，都將愛護與支持」，但真正能做到的人又有幾多？山西男子郭玉軍的妻子於12年前意外癱瘓，之後意志消沉，一度打算輕生，但郭玉軍承擔起照顧妻子的責任，無微不至地照料妻子，不但帶她去旅遊，又設計復健用的醫療器械，甚至帶着她上班，終用愛意打動妻子，令她堅強振作。



郭玉軍的妻子於12年前意外從2樓摔下導致癱瘓，曾想輕生。郭玉軍不離不棄照顧支持，終於令妻子打消輕生念頭。（「大米Video」微博影片截圖）

根據《大米Video》報道，山西忻州男子郭玉軍的妻子至今已癱瘓12年，她於2011年5月7日擦玻璃時「閃了一下」，意外從2樓摔下，自此患上高位截癱，日常生活完全不能自理。

郭玉軍不離不棄照顧妻子，除了帶着她上班，還自製康復器具幫妻子復健。目前兩人家中有約6、7件康復器械，包括他自己設計的站立床、升降平移機等，站立床能站能躺，可讓妻子站起來稍微動動雙臂；升降平移機就透過提升機將妻子拉起。另外家中還設拉桿、彈簧、雙杠等，令妻子躺着時也能抓住器械鍛煉臂力。郭玉軍根據妻子情況變化，一直改進這些康復器具。

郭玉軍透露，妻子曾想過輕生，指妻子在意外發生前「愛蹦愛跳」，受傷清醒後發現自己癱瘓動不了，一時無法接受，但最終在他的支持下重新振作。

郭玉軍密切關注妻子精神狀況，這些年來不但幫她過浪漫生日、做美食，又經常帶她旅遊，家中附近的旅遊景點已經全都去過。他形容目前妻子精神狀況「還可以」，更冧爆表示「不管她什麼樣子，我都不願意放棄」。

（「大米Video」微博）