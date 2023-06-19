價值1萬！港女意外跌新款手機　停車場職員執到代充電仲咁做獲讚

面對價值不菲的財物，並非人人也能拒絕誘惑。有網民分享好人好事親身經歷，指早前意外遺失了價值上萬元的新款智能手機，急急致電個人號碼查詢，結果發現有停車場職員好心拾獲並代為充電。事主趕忙到場取回手機，並打算給予職員少量酬勞以示謝意，沒料對方一口拒絕，更稱「路不拾遺係基本嘢」，令事主大為感動。



有港女意外遺失了價值上萬元的新款智能手機，結果發現有停車場職員好心拾獲並代為充電，對方更拒絕報酬，令她大為感動。（Google地圖截圖）

該名失而復得的港女上周四（15日）於facebook群組發文，指回家後始發覺遺失了最新推出，價值近萬元的智能電話。她情急之下立即致電個人電話號碼，接聽的竟是元朗一個停車場的職員。原來她較早前於停車場泊車付款時，不慎遺下了手機，收銀處職員發現後即代為保管，「仲幫我keep住充電等緊我電話，周圍搵緊我，等緊我返去攞」。

樓主得知手機下落後放下心頭大石，趕忙返回停車場取回，「真係好開心無唔見晒啲相片」。她還特意準備了少量酬勞，打算給收銀處職員以示謝意，惟遭對方拒絕，「我話畀返錢請飲茶佢仲話唔要，話路不拾遺係基本嘢」，最終她改為送贈生果答謝對方的好心舉動。

樓主特意準備了少量酬勞，打算給收銀處職員以示謝意，惟遭對方拒絕，「我話畀返錢請飲茶佢仲話唔要，話路不拾遺係基本嘢」。（fb「盡在元朗」圖片）

網民看過帖文也大讚停車場職員路不拾遺的行為，「老闆加人工啦，雖然姐姐可能係老闆」、「職員姐姐誠實同有責任感，好人好報」。亦有街坊認同樓主，指該停車場的職員態度一向良好，「我都成日泊，姐姐真係好好人，又醒又靚，返停車場更亭嘥咗佢」、「我都有去過佢哋嗰度搵朋友，唔識路，於是就問停車場嘅一個姐姐，應該就係你哋提嗰位，佢好熱心咁話我知點行」。