不忿愛女遭迷姦拍片輕生亡　父行私刑凌虐殺嫌疑人　1原因獲減刑

台灣1名女子慘遭兩男迷姦拍片威脅，走上自殺絕路，其父憤而找出其中1名涉案男子，夥同友人行私刑凌虐，最終令男子傷重死亡。該名父親因傷人及行私刑等罪名，原被判入獄12年4個月，法院後來考慮他已賠償死者父母，對方表明不再追究，認為原審判刑太重，改判減刑至5年10個月。



林父心痛愛女受辱後自殺，自行找犯人行私刑搞出人命。（GettyImages）

綜合台媒報道，2017年林姓女子曾遭王姓男子與其友人，一同下藥迷昏輪姦，更遭對方拍下影片要脅，最終不甘受辱自殺身亡。49歲的林父知悉女兒輕生原因，為替愛女出頭，於2019年6月找來曾姓友人（39歲）商議，決定要找出王男，要他交出影片，曾男其後再邀來蔡姓男友人協助。

2019年7月，林父與曾男及蔡男，將涉嫌迷姦女兒的王男帶到南投縣一汽車旅館盤問，王男對迷姦行為直認不諱，又指友人莊男才是主謀。林父等要求他寫下道歉信、涉案人士名單，要他下跪認錯後才讓他回家。

同年8月9日，王男遭林父與友人由台中帶至彰化縣花壇三合院拘禁，數天後邀到主謀莊男唱卡拉OK，乘機將莊男及其胞弟挾持到市內的貨櫃屋看管，至8月16日再帶2人到三合院與王男一同拘禁。

王男以迷姦片要脅林女，令她走上自殺絕路。（示意圖，GettyImages）

曾男等多次向王男及莊男逼供，兩人相互推卸責任，曾男等人多次徒手或用熱熔膠條、棍棒等毆打及電擊兩人全身。王男及莊男傷痕累累，王男雙手、額、背、臀及腳等至少有119處棍棒傷；胸部及大腿等位置有至少7處電擊傷痕，而手腳、頭、胸腹、陰囊等部位多處有瘀傷與挫傷，最終引發橫紋肌溶解症致死。

莊男被虐後全身亦有瘀傷及挫傷、縱膈及皮下氣腫，出現橫紋肌溶解症、急性腎衰竭等嚴重傷勢。8月18日凌晨，王男全身冰冷僵硬，被送院進行急救，但宣告不治。

法院認為林父在審理前已與死者父母和解，對方表達不再追究，因此再減刑至5年10個月。（網上圖片）

台中法院當時依傷害致死、私行拘禁等罪，判林父入獄12年4月，曾男及蔡男分別被判刑10年8月及8年6月。後來上訴時法院認為3人主動自首，並已賠償死者父母424萬台幣（折約108萬港元），因此改判林父入獄6年10個月，曾男及蔡男分別改判5年2月及4年2月。至最近法院認為林父在案件審理前已與死者父母和解，對方表達不再追究，認為原審判刑過重，再減刑至5年10個月。