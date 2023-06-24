男童坐地鐵瀨尿！暖心乘客遞紙巾仲咁做　內地女讚：包容心挺強的

若然每人都心存善念，世界定會更美好！內地有女生日前坐地鐵上班時，看見有男童忍不住在車廂「瀨尿」，其父無奈質問「你這樣做好嗎？為什麼不跟爸爸說呢？」，不過同車乘客不只沒有責怪，更請孩子父親別責罵，拿出紙巾遞給對方，女生被眾人暖心行徑感動下，「這個世界的包容心還是挺強」。網民相信男童並非故意，當下肯定也自覺羞恥，覺得成年人應加以體諒，亦有人建議父母偕孩子外出時可帶備膠袋和空水樽，以應付緊急狀況。



內地有女生坐地鐵時，看見有男童忍不住在車廂「瀨尿」，不過同車乘客不只沒有責怪，還願意伸出援手遞紙巾。（小紅書圖片）

有居於廣東的女生在小紅書以「關於約9歲小朋友在地鐵不小心尿了的事兒」為題發帖，指日前坐地鐵上班途中，目睹一位約9歲的小朋友突然失禁，車廂地面瞬間濕成一片。小朋友當下顯得很拘謹，一直低頭不語，其父雖沒苛責，但質問：「你這樣做好嗎？為什麼不跟爸爸說呢？」

四圍乘客見狀沒有怪責，數名暖心阿姨和大叔反而請孩子父親不要再責罵，相信男童不是故意。有2位年輕女生更拿出紙巾遞給該父親，樓主因而感歎「這個世界的包容心還是挺強，能夠從弱者的角度出發，給了小男孩更多的是善意、尊重、關愛」。

有網民表示若遇到同樣情況，或許會先選擇責備孩子，不過現時卻懂得要包容，「可能他自己都感覺到羞愧」、「那一刻男孩內心肯定非常難受，這是多麼丟臉的事情啊」、「這只是小事，只要不是熊孩子去欺負人，基本都會包容的」。有留言則指出小孩忍耐力不如成年人，建議父母和孩子外出時可帶備以下物品應急，「帶大塑料袋」、「帶着空水瓶最保險」。

亦有人猜測背後或有隱情，成年人應加以體諒，「不能用大人的心理來衡量孩子，就像有些孩子在學校被欺負都不敢跟家長說，其實在大人來看，這有啥可怕的呢」、「也許坐地鐵時間太長了，孩子想自己憋住但沒憋住」、「之前看兒科醫生有一例，那個小朋友不知道好像是膀胱纖維化了還是怎樣」。

（小紅書）