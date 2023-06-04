內地女遊香港驚遇1事被震撼　力數3大暖心位：香港真的驚艷到我！

【香港旅遊】外遊遇到暖心景象，人也豁然開朗。有內地女於網上發文講述近30年來港旅遊體驗，直言被香港的變化震撼到，並力數3件在香港遇到的暖心事，直指「香港這次真的驚艷到我」。帖文引來網民熱議，「香港這邊的人真的很禮貌很熱心」、「沒有網上那麼多的負面言論，喜歡多點來玩」。



外遊遇到暖心景象，人也豁然開朗。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「香港這次真的驚艷到我」為題發文，指她1992年第一次來香港時，因不會講廣東話導致「寸步難行」，「去哪都要跟着奶奶」，然而至今來香港幾十次，「這一次真的是最驚喜的一次」，「這次回香港因為帶着妹妹我全程普通話，不但無受到歧視還收穫好多滿滿暖心的小事情，真的完全出乎我意料」。

該內地女講述近30年來港旅遊體驗，直言被香港的變化震撼到。（小紅書）

樓主之後列出她在香港碰到的「暖心事」，包括「香港人的普通話現在真的可以自由溝通」、「你們努力說普通話幫助我們的樣子真的很可愛」、「問東西也都碰到很耐心的回答我們」，大讚「非常暖心，感恩善良的人」。

樓主又提議網民可親自來香港感受一下，「多笑一笑，友善一些，看到激進的人離遠一點，香港人大部份都是冷面心善的」。

樓主又提議網民可親自來香港感受一下。（小紅書）

帖文引來網民熱議，「真的真的，我們從重慶過來 我一個人帶着我兒子，香港這邊的人真的很禮貌很熱心，我們也沒有碰到那種高傲的」、「喜歡就多點來玩吧，普通話沒有問題的，只要尊重公眾場所，沒有不禮貌，保持素質的話，普遍的香港人也歡迎你們過來玩的」、「沒有網上那麼多的負面言論 喜歡多點來玩」。也有網民稱「和我印象中的香港不一樣啦嗎？我當時被歧視的不行不行」。